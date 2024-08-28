موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 في العراق

في إطار اقتراب انتهاء شهر أغسطس الجاري وبدء شهر سبتمبر يهتم أصحاب معاشات التقاعد في العراق بمعرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين، حيث تكثر الشائعات والأقاويل الغير موثقة في هذا الأمر، لذلك أصدرت وزارة المالية بيان يوضح أهم التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، وكان من بينها تحديد موعد الصرف والتعديلات التي قد تطرأ عليه، ويأتي ذلك في ظل حرصها على دعم جميع فئات المجتمع ولاسيما المتقاعدين منهم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

إن أي تعديل في موعد صرف رواتب التقاعد قد ينتج عنه تأثير كبير بالنسبة للمستفيدين؛ لذلك يحرص الكثير منهم على تحري موعد الصرف في كل شهر.

لهذا أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف راتب التقاعد لشهر سبتمبر القادم لتسد به أفواه الناطقين بالشائعات والأقاويل الكاذبة.

ووفقَا للبيان سيكون الصرف في الموعد المحدد له من كل شهر وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، حيث لا يتم تغييره إلا إذا توافق مع يوم عطلة رسمية، وعلى ذلك يكون موعد الصرف للشهر القادم هو يوم 1 من شهر سبتمبر المقبل.

طريقة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يكون الإستعلام عن راتب التقاعد في دولة العراق من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة المالية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: