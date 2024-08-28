” وزارة العدل الجزائرية “.. 7 شروط وضعتها الحكومة الجزائرية لوقوع الطلاق بين الزوجين || طبقا لقانون الأسرة 2024

في إطار تحديث التشريعات والقوانين بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية، وضعت الحكومة الجزائرية شروطا محددة لتنظيم عملية الطلاق بين الزوجين وذلك وفقا لقانون الأسرة لعام 2024، وتهدف هذه الشروط إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين وضمان حقوق كل من الزوج والزوجة، وتقديم الحماية اللازمة للأطفال في حالات الانفصال، وتعكس هذه التعديلات اهتمام الحكومة بالحفاظ على كيان الأسرة الجزائرية مع توفير آليات واضحة وعادلة لوقوع الطلاق عند الضرورة، وسوف نعرض لكم الشروط السبعة التي وضعتها وزارة العدل الجزائرية لضمان وقوع الطلاق بشكل قانوني ومنظم.

الشروط السبعة لوقوع الطلاق بين الزوجين 2024

يجب أن يتقدم أحد الزوجين بطلب رسمي إلى المحكمة للمطالبة بالطلاق موضحا الأسباب الداعية لهذا القرار. يشترط القانون إثبات أن أحد الزوجين قد تعرض لضرر سواء كان ضررا ماديا أو معنويا ويستحيل معه استمرار الحياة الزوجية. يتعين على المحكمة إجراء محاولات صلح بين الزوجين قبل قبول الطلاق وذلك من خلال تعيين هيئة للتوفيق أو جلسات خاصة للمصالحة. يجب حضور كلا الزوجين شخصيا في جلسة المحكمة المخصصة للنظر في طلب الطلاق حتى يتمكن القاضي من الاستماع إلى حجج الطرفين ومناقشة الأسباب الداعية للطلاق. يجب على المحكمة التأكد من حماية حقوق الأطفال وضمان حقهم في النفقة والرعاية من كلا الوالدين، مع تحديد الوصاية أو الحضانة بشكل عادل. إذا تبين أن الزوج هو الطرف المتسبب في الطلاق يلتزم بدفع تعويض مادي مناسب للزوجة وذلك لضمان حماية حقوقها الاقتصادية. لن يقع الطلاق بين الزوجين إلا بصدور حكم قضائي نهائي من المحكمة يثبت إنهاء العلاقة الزوجية وفقا للشروط المحددة في القانون.

حقوق المرأة المطلقة في الجزائر 2024

يراعي قانون الأسرة الجزائري لعام 2024 حقوق المرأة المطلقة لضمان حماية مصالحها وتأمين مستقبلها بعد انتهاء العلاقة الزوجية، ووضعت الحكومة الجزائرية تعديلات قانونية تهدف إلى توفير الدعم للمرأة المطلقة، وحقوق المرأة المطلقة في الجزائر كالتالي: