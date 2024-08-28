استعد من دلوقتي.. موعد دخول الطلاب للمدارس في العراق العام الدراسي الجديد 2025/2024.. التربية العراقية توضح

مع اقتراب العام الدراسي الجديد يتساءل الطلاب وأولياء الأمور في العراق عن موعد بدء الدوام المدرسي للعام الدراسي 2025/2024، ويعد تحديد موعد بدء العام الدراسي من الأمور المهمة التي ينتظرها الجميع حيث يتيح للطلاب وأسرهم التحضير الجيد لبداية العام الدراسي، وتعلن وزارة التربية العراقية عادة عن موعد بدء المدارس قبل فترة كافية من بداية العام الدراسي لضمان استعدادية المؤسسات التعليمية والطلاب لاستقبال عام دراسي جديد مليء بالتحديات والفرص التعليمية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال موعد العام الدراسي الجديد.

موعد دخول الطلاب للمدارس في العراق العام الدراسي الجديد 2025/2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن أن موعد بدء العام الدراسي الجديد للطلاب سيكون في الأول من أكتوبر 2024، ويأتي هذا الموعد بعد الانتهاء من فترة العطلة الصيفية، ويهدف إلى إعطاء المدارس والهيئات التعليمية الوقت الكافي للتحضير لاستقبال الطلاب وتجهيز المناهج الدراسية، وهذا الموعد ينطبق على جميع المدارس في كافة المحافظات العراقية سواء كانت المدارس الحكومية أو الأهلية.

استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

تشمل استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الجديد تجهيز المدارس بكافة الأدوات والمستلزمات التعليمية اللازمة، وتوفير الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية، وكذلك تدريب الكوادر التعليمية على أحدث الأساليب التربوية، ووضعت وزارة التربية خطة شاملة للعام الدراسي الجديد تتضمن تطوير المناهج الدراسية وتحديث أساليب التعليم، واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز العملية التعليمية، كما تعمل الوزارة على ضمان استمرارية التعليم في حال حدوث أي ظروف طارئة من خلال تبني التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.