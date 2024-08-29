لولو يالو.. تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات…اطفالك هيحبوها

تعد قناة وناسة من إحدى أبرز وأهم القنوات الخاصة للأطفال المشهورة في كافة أنحاء الوطن العربي، وتستهدف ميول الأطفال وذلك من حيث حبهم للأغاني الحماسية والسهلة بشدة حيث يتم تقديم مجموعة كبيرة من الأناشيد والأغاني المحببة لدى جميع الصغار، وتنال شهرة وشعبية كبيرة، لذلك تحرص الإدارة المختصة في القناة على تقديم المحتوى الجذاب والمتنوع بشكل مستمر على مدار اليوم، لذلك تبحث العديد من الأمهات والآباء أيضاً عن التردد الخاص لقناه وناسة الجديد، وذلك على الأقمار الصناعية وكيفية استقبالها على جهاز الاستقبال الخاص للحصول على مشاهدة مستمرة وممتعة لأطفالهم بشكل آمن.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تزامنا مع الأوقات الخاصة للإجازة الصيفية تبحث العديد من الأمهات عن التردد الخاصة لقنوات الأطفال، ليتم تشغيلها للأطفال والاستمتاع بمحتوى ممتع وجيد أيضاً ومن أبرز هذه القنوات هي قناة وناسة الشيقة والممتعة التي تساهم في تقديم المحتوى التي يجمع بين التعلم والترفيه، حيث تعد من القنوات المحببة لدى الصغار من خلال تقديم الأغاني البسيطة والسهلة، ويتمثل التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات بأنه يكون

كالتالي:

التردد الخاص بالقناة 11430 .

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معامل الاستقطاب/ عمودي.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

يتمثل التردد الخاص بقناة وناسة الجديدة على القمر الصناعي عرب سات بأنه يكون كالآتي التردد الخاص بالقناة 11270 .

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معامل الاستقطاب/ أفقي .

طريقة استقبال تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال

استطاعت قناة وناسة تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في ظل الفترات الزمنية الأخيرة نظراً لتقديم المحتوى الجيد والمتنوع، بالإضافة إلى جذب الأطفال من خلال تقديم الأناشيد الثالثة والبسيطة المحببة لديهم، وتوفير وقت شائق وممتع على مدار اليوم، ولكي يتم تحميل القناة يلزم أن يتم اتباع الخطوات التالية :