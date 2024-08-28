حساب المواطن.. الأوراق المطلوبة لإضافة الأبناء التابعين للمطلقة في المملكة العربية السعودية لعام 1446

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، تم تسهيل الإجراءات المتعلقة بإضافة الأبناء التابعين للمطلقة في الحسابات الحكومية المختلفة، بما في ذلك حساب المواطن، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حصول المطلقات وأبنائهم على الدعم المالي المناسب والخدمات الحكومية المتاحة لهم، وسوف نعرض لكم في هذا المقال مجموعة المستندات التي يجب عليك تقديمها لإضافة الأبناء، وأيضا كيفية تقديم المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لإضافة الأبناء التابعين للمطلقة 1446

هناك مجموعة من المستندات يجب توافرها لإضافة الأبناء إلى المطلقة، والمستندات كالتالي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.

صورة من سجل الأسرة يثبت هذا السجل أن الأبناء تابعون للمطلقة، ويظهر أيضا العلاقة القانونية بين المطلقة وأبنائها.

تقديم وثيقة صك الطلاق وهي ضرورية لتأكيد الحالة الاجتماعية للمطلقة، ويجب أن تكون معتمدة من الجهات الرسمية المختصة.

إثبات حضانة الأبناء إذا كان هناك حكم قضائي بمنح الحضانة للأم يجب تقديم نسخة من الحكم.

في حال عدم وجود حكم قضائي يمكن تقديم خطاب إثبات حضانة من المحكمة أو الجهات المختصة.

تقديم نسخ من شهادات ميلاد جميع الأبناء ويجب أن تكون الشهادات معتمدة من الجهات الرسمية.

تقديم رقم الآيبان الخاص بالمطلقة ليتم إيداع الدعم المالي المستحق عليه.

يجب أن يكون الحساب البنكي باسم المطلقة.

في حال كانت المطلقة تسكن في مسكن مستقل يجب تقديم ما يثبت ذلك مثل فاتورة كهرباء أو عقد إيجار باسمها.

كيفية تقديم مستندات إضافة الأبناء للمطلقة 1446

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم المستندات وإضافة الأبناء إلى المطلقة، والخطوات كالتالي: