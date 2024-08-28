بالتفاصيل.. تجديد الإقامة بدون سداد رسوم لستة فئات بالمملكة العربية السعودية وأهم شروط التجديد

تم إصدار قرار جديد يسمح للوافدين والمقيمين تجديد الإقامة بدون سداد رسوم لستة فئات محددين من قبل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وهذا من أجل تيسير الأمور وتخفيف الأعباء عن المقيمين بالسعودية، حيث في حال عدم القدرة على تجديد المقيم الإقامة خلال الموعد المحدد يتم تعرضه إلى عقوبات مالية، وفي بعض الأحيان يتم ترحيل المقيم من السعودية إلى بلاده.

شروط تجديد الإقامة بدون سداد رسوم لستة فئات في المملكة السعودية

لقد ذكرت وزارة الداخلية النقاط والشروط الأساسية لعملية تجديد الإقامة بدون سداد رسوم لستة فئات محددين، والتي يلتزم باستفتائها المقيمين لقبول طلب التجديد الخاص بالإقامة في السعودية، ومن أهم تلك الشروط الآتي:

ينبغي تواجد المتقدم في المملكة أي لا يكون هارب أو متغيب عند طلب تجديد صلاحية الإقامة.

لابد من دفع جميع المخالفات المسجلة على المتقدم في المرور.

يشترك امتلاك الفرد جواز سفر ويكون ساري الصلاحية لمدة ثلاثة أشهر بحد أدنى.

وكذلك يتوجب من دفع الرسوم المحددة من الوزارة لإتمام تجديد رخصة الإقامة بالسعودية.

ينبغي توفر تأمين طبي خاص بالمتقدم وأن يكون لازال ساري الصلاحية.

الفئات المستفيدة من تجديد الإقامة السعودية بدون دفع رسوم

يستفيد مجموعة محددة من الإعفاء من سداد رسوم الإقامة في المملكة، وهم عبارة عن ستة فئات مسموح لهم التجديد وفقًا للشروط المذكورة سابقًا ويتمثلون في التالي:

الأيتام.

الأرامل والمطلقات.

العمالة المنزلية.

العاملين في قطاعات خيرية.

العاملين في جمعيات بشكل تطوعي بدون رواتب.

أصحاب الاحتياجات الخاصة.

طريقة التحقق من سريان الإقامة عبر أبشر

تقدم منصة أبشر خدمات سعودية هامة لكل من الوافدين والمقيمين والأفراد السعوديين، حيث يسمح بالاستعلام عبر المنصة عن صلاحية أوراق الإقامة الرسمية وكذلك تجديدها، ويتم التحقق من صلاحية الإقامة من خلال ما يلي: