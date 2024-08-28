بالخطوات….رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر وأهم الشروط المطلوبة

يبحث عدد كبير من السيدات عن رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، التي تعد من أهم المساعدات المادية التي تقدمها الحكومة الجزائرية للسيدات المقيمات في منازلها بدون عمل ثابت أو مصدر دخل لهن، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، والشروط المطلوبة ….

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

حيث يمكن للسيدات الماكثات في المنزل التسجيل والحصول على المنحة التي تقدمها الحكومة الجزائرية، من خلال إتباع الخطوات الآتية:

توجهي للصفحة الرسمية للمؤسسة المؤسسة الوطنية للتشغيل.

اختاري منحة المرأة الماكثة في البيت .

ثم ادخلي البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

يجب كتابة الاسم ومحافظة السكن ومحل الإقامة.

يجب ارفاق الأوراق المطلوبة .

ثم اضغطي على ارسال الطلب.

سوف يتم مراجعة الطلب وفي حالة الموافقة سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل.

المستندات اللازمة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

نسخة من شهادة الميلاد على أن تكون حديثة.

عقد الإقامة في حالة كانت المستفيدة من الوافدين.

في حالة الطلاق ارفاق شهادة الطلاق، وفي حالة أن المتقدمة أرملة يجب تقديم شهادة الوفاة للزوج.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024