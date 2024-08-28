بالخطوات….رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر وأهم الشروط المطلوبة

يس خالد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
بالخطوات….رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر وأهم الشروط المطلوبة
رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

يبحث عدد كبير من السيدات عن رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، التي تعد من أهم المساعدات المادية التي تقدمها الحكومة الجزائرية للسيدات المقيمات في منازلها بدون عمل ثابت أو مصدر دخل لهن، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، والشروط المطلوبة ….

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

حيث يمكن للسيدات الماكثات في المنزل التسجيل والحصول على المنحة التي تقدمها الحكومة الجزائرية، من خلال إتباع الخطوات الآتية:

  • توجهي للصفحة الرسمية للمؤسسة المؤسسة الوطنية للتشغيل.
  • اختاري منحة المرأة الماكثة في البيت .
  • ثم ادخلي البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
  • يجب كتابة الاسم ومحافظة السكن ومحل الإقامة.
  • يجب ارفاق الأوراق المطلوبة .
  • ثم اضغطي على ارسال الطلب.
  • سوف يتم مراجعة الطلب وفي حالة الموافقة سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل.
رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024
رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

المستندات اللازمة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل

  • صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
  • نسخة من شهادة الميلاد على أن تكون حديثة.
  • عقد الإقامة في حالة كانت المستفيدة من الوافدين.
  • في حالة الطلاق ارفاق شهادة الطلاق، وفي حالة أن المتقدمة أرملة يجب تقديم شهادة الوفاة للزوج.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024

  • ألا يقل عمر المتقدمات عن 20 عام ولا يزيد عن 55 عام.
  • أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمة في الجزائر إقامة دائمة.
  • ألا يكون للمتقدمة أصول أو عقارات وأملاك.
  • أن تتقدم السيدة بتقديم طلب الكتروني.
  • ألا تكون المتقدمة تعمل في أي وظيفة من القطاع العام أو الخاص.
  • أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك.
معلومات الكاتب
يس خالد

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