لإستماع اجمل البرامج الدينية.. استقبل الآن تردد قناة الرحمة الجديد 2024

تحظى قناة الرحمة بشعبية كبيرة بين القنوات الفضائية، وتحرص القناة على تعديل ترددها من وقت لآخر لتقديم برامج جديدة وممتعة، نظرا لما تقدمه من برامج دينية تجذب وتبهر المشاهدين في الشرق الأوسط والدول العربية المختلفة، وتستطيع العديد من الأقمار الصناعية استقبال تردد القناة، وقد كشفت إدارة القناة عن التردد الجديد لقناة الرحمة بعد إغلاقها على أقمار نايل سات.

تردد قناة الرحمة الجديد على قمر نايل سات

لمشاهدة القناة بأعلى جودة على القمر الصناعي النايل سات عليك معرفة البيانات التالية:

التردد: 10874 .

رقم الكود: 27500.

معدل الاستقطاب الرأسي.

معدل تصحيح الخطأ: .

تردد قناة الرحمة الجديد على عرب سات 2024

يمكنك استقبال تردد القناة على قمر عرب سات كالتالي:

التردد: 12149.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500 .

طريقة تثبيت تردد قناة الرحمة الجديد 2024

يمكن للمشاهدين استخدام الإجراءات المذكورة أدناه للحصول على تردد قناة الرحمة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة:

الاستفادة من جهاز التحكم اليدوي في جهاز الاستقبال.

اختيار أيقونة التثبيت اليدوي بعد الانتقال إلى قائمة الخيارات.

تدوين التفاصيل مثل التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز وغيرها من المعلومات حول القناة التي ترغب في استقبالها.

سيتم مرور بعض الوقت قبل ظهور القناة عند الضغط على أيقونة البحث.

بعد اختيار زر البحث، أعط القناة بعض الوقت للتحميل.

بعد ذلك، يمكنك الاستمتاع بما تقدمه القناة من خلال إضافتها إلى قائمة القنوات الرسمية لديك.

المحتوى التى تقدمه قناة الرحمة

تحرص قناة الرحمة على تقديم البرامج الدينية التي ترضي الناس وتلهمهم، حيث حاول تقديم شرح للعلوم الموجودة في القرآن الكريم، وعلاوة على ذلك، تقدم شرح دقيق وشامل للسنة النبوية.