شبيه هواتف الأيفون.. مواصفات هاتف Infinix Hot 30 وسعره في بعض الدول.. بتصميم عصري وأنيق

هاتف Infinix Hot 30 يعتبر واحد من أفضل الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة إنفنيكس ضمن فئة Hot، ويأتي الهاتف بمواصفات قوية تستهدف الفئة الاقتصادية بسعر مناسب للجميع، كما يتميز الهاتف بشاشة كبيرة بقياس 6.78 بوصة بدقة FHD مع معدل تحديث عالي، بالإضافة إلى بطارية قوية توفر أداء طويل الأمد مع دعم للشحن السريع، وسوف نعرض لكم في هذا المقال مواصفات هاتف Infinix Hot 30 وسعره في الأسواق المختلفة.

مواصفات هاتف Infinix Hot 30

يبلغ طول الطول 168.7 ملم، العرض 76.6 ملم، السمك 8.4 ملم.

يبلغ وزن الهاتف 196 جرام.

خامات التصنيع مصنوعة بالكامل من البلاستيك.

الألوان المتاحة الأبيض، الأخضر، والأسود.

ذاكرة التخزين والرام: الإصدار الأول ذاكرة داخلية 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام، الإصدار الثاني ذاكرة داخلية 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام.

يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري لزيادة مساحة التخزين.

الشاشة من نوع IPS LCD، بحجم 6.78 بوصة، وكثافة بكسلات 396 بكسل لكل بوصة، وأيضا معدل التحديث 90 هرتز.

المعالج من نوع MediaTek Helio G88 بتقنية تصنيع 12 نانومتر.

سعة البطارية 5000 مللي أمبير، وقدرة الشحن السريع 33 واط.

يعمل بنظام أندرويد 13 مع واجهة المستخدم XOS 12.6.

سعر هاتف Infinix Hot 30

يتوفر هاتف Infinix Hot 30 بأسعار تنافسية تختلف من بلد إلى آخر، والأسعار كالتالي: