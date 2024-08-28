” الهيئة الوطنية للتقاعد ” حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق؟؟.. هل تم تبكيرها؟

اقتربت بداية شهر سبتمبر لذلك بدأ العديد من الأشخاص بالبحث عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في دولة العراق، وأيضا يبحثون عن موعد صرف تلك الرواتب، لذلك قامت وزارة المالية بتوضيح أمر تبكير موعد صرف الرواتب الخاصة بشهر سبتمبر القادم، وأعلنت عن سلم رواتب المتقاعدين أيضا بعض الزيادة المقرر صرفها خلال ذلك الشهر، ومن المعروف أن تم الموافقة على تلك الزيادة بهدف تخفيف العبء الاقتصادي على المواطن العراقي ومساعدة المواطنين على تخطي أزمة غلاء الأسعار.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تم الإعلان من قبل وزارة المالية في دولة العراق عن أنها قامت بتوفير زيادة على رواتب المتقاعدين، ووضحت بأن قيمة تلك الزيادة تكون حوالى 100 ألف دينار عراقي، وسوف يتم إضافة تلك القيمة على جميع رواتب المتقاعدين، ومن المفترض أن يتم تطبيق تلك الزيادة بداية من رواتب شهر سبتمبر القادم، كما أنها أعلنت عن أن سوف يتم صرف تلك الرواتب يوم واحد من الشهر القادم وذلك اليوم يكون موافق 28 صفر 1446.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يمكن لجميع المواطنين العراقيين الآن الاستعلام عن الرواتب الخاصة بالمتقاعدين من خلال اتباع الخطوات التي سوف نقوم بتوفيرها:

يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة المالية في العراق. يجب الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية. عليكم أن تقوموا بالضغط على خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وتحديد دفعة الشهر القادم وهو سبتمبر. يجب بعد ذلك الضغط على قائمة الاستعلام.

سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة 2024

تم الإعلان عن سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة في دولة العراق، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم قيمة الرواتب بعد الزيادة: