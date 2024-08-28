خفيفة وطرية.. طريقة تحضير البسبوسة الطرية الشهية في المنزل بمكونات بسيطة.. مش هتبطلي تعمليها

تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية التقليدية التي يعشقها الكثير في العالم العربي، كما تتميز بمذاقها الحلو وقوامها الطري اللذيذ، مما يجعلها اختيار رائع لتقديمها في المناسبات أو كتحلية بعد وجبة الغداء، ويمكن تحضير البسبوسة بطرق مختلفة وإضافات متنوعة، لكن الوصفة الأساسية تبقى بسيطة وسهلة التحضير، وفي هذا المقال سنعرض لكم طريقة عمل البسبوسة في المنزل بخطوات سهلة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ.

مكونات البسبوسة الطرية

2 كوب من السميد الخشن.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة المذابة أو الزيت النباتي.

كوب من الحليب أو الزبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب من جوز الهند اختياري.

لوز أو فستق للتزيين اختياري.

لتحضير الشربات

كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد اختياري.

طريقة تحضير البسبوسة