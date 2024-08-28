خفيفة وطرية.. طريقة تحضير البسبوسة الطرية الشهية في المنزل بمكونات بسيطة.. مش هتبطلي تعمليها

تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية التقليدية التي يعشقها الكثير في العالم العربي، كما تتميز بمذاقها الحلو وقوامها الطري اللذيذ، مما يجعلها اختيار رائع لتقديمها في المناسبات أو كتحلية بعد وجبة الغداء، ويمكن تحضير البسبوسة بطرق مختلفة وإضافات متنوعة، لكن الوصفة الأساسية تبقى بسيطة وسهلة التحضير، وفي هذا المقال سنعرض لكم طريقة عمل البسبوسة في المنزل بخطوات سهلة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ.
مكونات البسبوسة الطرية
- 2 كوب من السميد الخشن.
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الزبدة المذابة أو الزيت النباتي.
- كوب من الحليب أو الزبادي.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- نصف كوب من جوز الهند اختياري.
- لوز أو فستق للتزيين اختياري.
لتحضير الشربات
- كوب ونصف من السكر.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد اختياري.
طريقة تحضير البسبوسة
- في إناء على النار قومي بوضع السكر والماء وحركي حتى يذوب السكر تماما.
- اترك المزيج يغلي لمدة 7 دقائق ثم ضعي عصير الليمون واتركه على نار هادئة لمدة دقيقتين.
- يمكنك إضافة ماء الزهر أو ماء الورد لتعزيز النكهة، ثم بعد ذلك اترك القطر يبرد تماما.
- في وعاء كبير اخلطي السميد مع السكر والبيكنج بودر وجوز الهند.
- أضف الزبدة المذابة أو الزيت واخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.
- أضف الحليب أو الزبادي والفانيليا إلى الخليط واستمر في الخلط حتى تحصل على قوام متماسك.
- ادهن صينية الفرن بالزبدة أو الزيت لمنع التصاق البسبوسة.
- اسكب خليط البسبوسة في الصينية وافرديها بشكل متساوي.
- زين الوجه باللوز أو الفستق حسب رغبتك.
- يمكنك تقسيم البسبوسة إلى مربعات صغيرة باستخدام سكين حاد لتسهيل تقطيعها بعد الخبز.
- سخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وضع صينية البسبوسة في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.
- اسكب الشربات البارد على الوجه بالتساوي.