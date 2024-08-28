“القبض هيكون كام؟”.. موعد صرف رواتب المتقاعدين سبتمبر 2024 العراق وتخصيص زيادة جديدة

أعلنت وزارة المالية موعد صرف رواتب المتقاعدين سبتمبر 2024 العراق، وذلك بعد أن تم استقبال الكثير من التساؤلات التي توضح رغبة الجميع بمعرفة موعد صرف الرواتب، وذلك بعد انتشار الكثير من الأخبار التي تفيد بحدوث تأخير في موعد الصرف، لذا كان من الضروري توضيح حقيقة الأمر من قبل وزارة المالية، والتي حرصت على طرح بيان رسمي يوضح جميع التفاصيل الخاصة بموعد الصرف، والتي سنذكرها لكم قريبا.

متى موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق؟

تم توضيح موعد صرف رواتب المتقاعدين سبتمبر 2024 العراق من قبل وزارة المالية، وأكدت أنه سيتم تقديم الرواتب للمتقاعدين في اليوم المحدد، وهو اليوم الأول من شهر سبتمبر، والذي يوافق يوم الأحد القادم، كما أوضحت الوزارة أن شائعات تخصيص زيادة جديدة خلال راتب سبتمبر لا أساس له من الصحة.

كما أشارت الوزارة أيضا إلى امكانية الاستعلام عن موعد الصرف، من خلال تطبيق بعض الخطوات الهامة التي تعد عبارة عن الآتي:

انتقل أولا إلى موقع وزارة المالية العراقية الرسمي.

ثم يتطلب منك تسجيل الدخول، وذلك عبر تدوين اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم انقر بعد ذلك على أيقونة رواتب المتقاعدين.

ثم ابدأ في تدوين المعلومات اللازمة الخاصة بالمستفيد.

بعد ذلك اضغط على أيقونة الاستعلام.

سيتم عرض لك جميع التفاصيل المتعلقة برواتب التقاعد، التي منها قيمة الراتب وموعد الصرف.

الشروط اللازمة للحصول على راتب التقاعد في العراق

أوضحت وزارة المالية العراقية بعض الشروط الهامة، لكي يتمكن الفرد من استحقاق راتب التقاعد، الذي يصرف بصورة شهرية، وجاءت تلك الشروط متمثلة في الآتي: