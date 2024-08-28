استخرج الآن.. خطوات استخراج البطاقة الوطنية بالجزائر لعام 2024 والشروط المطلوبة لاستخراج.. احجز بطاقتك

يبحث الكثير من المواطنين في الجزائر عن الخطوات اللازمة لاستخراج البطاقة الوطنية أو تجديدها، حيث البطاقة الوطنية الجزائرية واحدة من الوثائق الأساسية التي يحتاجها المواطنون في الجزائر لإثبات الهوية والوصول إلى الخدمات الحكومية، وتستخدم هذه البطاقة في العديد من الأمور مثل؛ السفر الداخلي، والتصويت في الانتخابات، وفتح الحسابات البنكية، وسوف نعرض في هذا المقال خطوات استخراج البطاقة الوطنية الجزائرية لعام 2024، وأيضا المستندات المطلوبة.

خطوات استخراج البطاقة الوطنية بالجزائر 2024

لكي تقوم باستخراج البطاقة الوطنية في الجزائر بكل سهولة عليك باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة مكتب الحالة المدنية التابع لمحل الإقامة ويتم تقديم طلب استخراج البطاقة الوطنية.

يجب التحقق من ساعات العمل الرسمية للمكتب قبل الزيارة.

يجب على المتقدم تقديم مجموعة المستندات المطلوبة وتشمل؛ نسخة من شهادة الميلاد، شهادة إقامة سارية المفعول لا يزيد تاريخ إصدارها عن ثلاثة أشهر، صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء، نسخة من بطاقة الهوية الوطنية القديمة، رسوم إصدار البطاقة الوطنية.

يجب على المتقدم ملء استمارة طلب استخراج البطاقة الوطنية.

التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.

سوف يتم تدقيق البيانات والتحقق من المستندات المقدمة من قبل الموظف المختص في مكتب الحالة المدنية.

في حالة وجود أي نقص في المستندات أو أخطاء في البيانات سيطلب من المتقدم تصحيحها وإعادة التقديم.

الشروط المطلوبة لاستخراج البطاقة الوطنية الجزائرية 2024

للحصول على البطاقة الوطنية الجزائرية يجب أن يستوفي المتقدم الشروط التي وضعتها الحكومة، وهي كالتالي: