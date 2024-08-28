«التقاعد العام العراقية».. شروط التقاعد المبكر في العراق 2024 وفقا لقانون العمل.. وطريقة حساب الراتب التقاعدي للمواطنين!!

يتساءل جميع المواطنين في دولة العراق عن الأمور التي تكون متعلقة برواتب المتقاعدين وفقا لقانون العمل ويريدون معرفة الشروط التي تكون خاصة بالتقاعد المبكر، وأيضا طريقة حساب الراتب وطريقة الاستعلام عنه، لأن ذلك الراتب يكون في غاية الأهمية بالنسبة لهم لأنهم يعتمدون بشكل كبير عليه في حياتهم خصوصا بعض التقاعد، لأنهم لا يملكون مصدر دخل آخر غير ذلك الراتب، لذلك يريد معرفة جميع الأمور المتعلقة به، لذلك سوف نتعرف معا من خلال ذلك المقال كل ما يخصه.

شروط التقاعد المبكر في العراق 2024

تم الإعلان عن مجموعة من الشروط التي تكون متعلقة بالتقاعد المبكر في دولة العراق، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الشروط وهي:

يجب أن يكون وصل الموظف إلى 50 عام حتى يصبح على راتب التقاعد المبكر. على الموظف أن يكون قد عمل في المؤسسة لمدة تصل إلى 25 عام وأكثر. إذا كانت الموظفة متزوجة أو أرملة أو مطلقة وتعول أطفالها يمكنها التقديم على ذلك الراتب التقاعدي. إذا كانت الموظفة من الحالات التي ذكرناها قبل قليل يجب أن لا تقل مدة خدمتهم عن 15 عام ويجب أن لا يقل عدد أطفالها عن ثلاثة أطفال.

طريقة حساب الراتب التقاعدي 2024

يمكنكم الآن بكل سهولة حساب الراتب التقاعدي وذلك يكون وفقا لقانون الحماية الاجتماعية عن طريق استخدام معدل استحقاق ثانوي تكون نسبته 2% مضروبا في عدد سنوات الخدمه مضروبا في الأجر، ويجب أن يكون الناتج في النهاية ليس أقل من ناتج الضمان النقدي للمعاش وذلك في حالة التوافق مع الشروط الخاصة لاستحقاق الراتب التقاعدي المبكر، ويجب على الموظفين أن يدركوا بأن الأجر يختلف على حسب سنوات الخدمة.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بكل سهولة من خلال تطبيق الخطوات التي سوف نقوم بتوفيرها لكم، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: