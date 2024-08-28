“هتربح المليون” خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 الموسم الجديد للفوز بالجوائز الكبرى مع مصطفى الآغا

تعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز وأهم المسابقات العالمية، حيث تتميز بالنزاهة والشفافية في تحقيق أحلام المشاركين يتساءل الكثيرون عن كيفية المشاركة في مسابقة الحلم 2024، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للاشتراك في هذه المسابقة، نستعرض التفاصيل الكاملة في الفقرات القادمة.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 الموسم الجديد

سهل البرنامج عملية الاشتراك لجميع الأفراد من مختلف أنحاء العالم، حيث تم تقديم أرقام هاتفية مخصصة لبعض الدول كل ما عليك فعله هو إرسال كلمة “حلم” أو “دريم” إلى الرقم المخصص للبلد الذي تعيش فيه بعد ذلك، سيظهر لك بعض الأسئلة التي يجب عليك الإجابة عليها بشكل صحيح لتكون مؤهلا للفوز بالجائزة الكبرى المعلن عنها، والتي تبلغ قيمتها مليون دولار كما يطلب من جميع المشتركين متابعة البث المباشر للقناة للتأكد مما إذا كانت أسماؤهم ضمن قائمة الفائزين أم لا.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

قامت مسابقة الحلم بتوفير بعض الأرقام الهاتفية التي يمكن استخدامها للاشتراك في مسابقة الحلم وهذه الأرقام هي:

يمكن الاشتراك من الكويت عبر الرقم 4141، وللاشتراك من سوريا يتم ذلك عبر الرقم 1555.

يمكن الاشتراك من البحرين عبر الرقم 94000، ومن عمان يمكن الاشتراك باستخدام الرقم 90434.

يمكن أيضا التسجيل من المملكة العربية السعودية عبر الرقم التالي 650444.

يمكن الاشتراك من مصر عبر الأرقام التالية: 95458 أو 95450.

شروط الاشتراك بمسابقة الحلم 2024

يسأل العديد من الأشخاص قبل التسجيل عن أهم المتطلبات التي ينبغي توفرها في جميع المتقدمين كي يتم قبول طلباتهم، وقد تم توضيح هذه الشروط على النحو التالي: