نزلها الآن وفرح طفلك.. تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 الجديد على جهاز الاستقبال وسلي ولادك بأحلى أغاني الأطفال

تستطيع إسعاد طفلك من خلال تثبيت تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024، هذه القناة التي تحلق بالطفل إلى سماء المرح والمحتوى المفيد، كما تعتبر القناة من إحدى القنوات المخصصة فقط لتسلية الأطفال، وهذه القناة التي تحلق بالطفل إلى سماء المرح والمحتوى المفيد، كما تعتبر القناة من إحدى القنوات المخصصة فقط لتسلية الأطفال، وتسعى القناة أيضاً إلى توصيل المبادئ والقيم الأخلاقية للطفل في صورة محتوى تعليمي.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

إن تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 متاح الان على الأقمار الصناعية بأكملها، ولذلك سوف نستعرض تفاصيل هذا التردد حتى يسهل تثبيت القناة عبر القمر الصناعي المتاح، مما يوفر لطفلك المحتوى المسلي من برامج واغاني حصريه وممتعه، ويمكنك تثبيت القناة عن طريق الترددات الآتية:

تردد القناة على نايل سات

تردد القناة :

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على عرب سات

تردد القناة: 11310.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ضبط قناة طيور الجنة بيبي على جهاز التحكم

يمكن ضبط تردد القناة وتثبيتها على تلفازط في دقائق معدودة عبر اتباع بعض التعليمات والخطوات المتتالية التي تحددت في التالي: