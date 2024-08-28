هل يتم التبكير؟؟ ما هو موعد صرف الدفعة 82 من حساب المواطن لشهر سبتمبر 2024

بدأ جميع المواطنين في البحث عن موعد صرف الدفعة 82 من حساب المواطن الخاص بشهر سبتمبر، لأن من المعروف أن حساب المواطن يعتبر من أشهر البرامج وأهم البرامج المتعلقة بالدعم المالي والمعنوي، حيث يتم تقديمه للكثير من المواطنين لأنه يساعدهم على تخطي الكثير من الأزمات، ومن تلك الأزمات غلاء الأسعار، ولكن أعلنت الحكومة عن أن يجب أن يكون المواطنين متوافقين مع الشروط التي قامت بالإعلان عنها حتى يستطيع الحصول على ذلك الدعم.

الفئات المستحقة للدعم حساب المواطن 2024

تم الإعلان من قبل الوزارة عن الفئات المستحقة الحصول على دعم حساب المواطن، حيث أنها وضحت بأن يمكن للأشخاص الذين لا يمتلكون داخل شهري ثابت الحصول على ذلك الدعم، ويتم إعطائه أيضا للنساء الأرامل والمطلقات، وليس ذلك فقط حيث يتم تقديمه أيضا للمراة المتزوجة من شخص أجنبي، ويتم إعطائه لجميع المواطنين الذين يعانون من إعاقة تمنعهم من العمل ولم يتم تحديد نوع الإعاقة، ويتم إعطائه أيضا لجميع كبار السن سواء رجال أو نساء.

موعد إيداع حساب المواطن لشهر سبتمبر 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد الخاص بإيداع حساب المواطن الخاص بشهر سبتمبر، ووضحت بأن سوف يتم إيداعه في حساب المواطنين بداية من يوم 10 من شهر سبتمبر القادم، وفي ذلك اليوم سوف يتم صرف الدفعة رقم 82، كما أن قامت الوزارة بالتأكيد على وجود احتمالية في تغيير الموعد وذلك في حالة إذا كان ذلك اليوم عطلة رسمية أو عطلة أسبوعية.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 2024

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن أهلية حساب المواطن دفعة رقم 82 من خلال اتباع تلك الخطوات وهي: