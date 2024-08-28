ثبتها الآن واتفرج للصبح.. تردد قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.. تابع مباريات الدوري المصري

تعد قناة أون تايم سبورت واحدة من أبرز القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، حيث تقدم تغطية متميزة وشاملة لأهم المباريات والبطولات المحلية والدولية، وبفضل محتواها الغني والمتنوع الذي يشمل نقل المباريات مباشرة، وتحليلها بواسطة نخبة من المحللين الرياضيين، وتحظى القناة بمتابعة كبيرة من عشاق الرياضة، وأعلنت أون تايم سبورت عن ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات مما يسهل على المشاهدين استقبال القناة بجودة عالية.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لاستقبال قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11862.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

بالإضافة إلى القمر الصناعي نايل سات تتوفر قناة أون تايم سبورت أيضا على القمر الصناعي عرب سات لتصل إلى عدد أكبر من المتابعين في مختلف الدول العربية، والتردد كالتالي:

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة أون تايم سبورت

لضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال يمكن اتباع الخطوات التالية: