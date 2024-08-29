حقيقة تأخير صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر في العراق 2024

انتشرت خلال الساعات الأخيرة أخبار بشأن تأخير صرف راتب التقاعد في العراق مما أثار استياء عدد كبير من المواطنين، نظرًا لتجهيز أمورهم على موعد الصرف المعهود، ودفع ذلك الأمر الهيئة الوطنية للتقاعد بإصدار بيان رسمي تفصح فيه عن حقيقة تأخير صرف رواتب المتقاعدين، مناشدة إياهم بتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار التي يتم إثارتها كل شهر، ومتابعة الصفحة الرسمية للهيئة لمتابعة أحدث الأخبار.

حقيقة تأخير صرف رواتب المتقاعدين

صرحت الهيئة الوطنية للتقاعد العراقية في بيان رسمي لها بموعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024، فمن المقرر أن يتم صرفه يوم الأحد بتاريخ 1 من شهر سبتمبر الموافق ليوم 28 من شهر صفر عام 1446 ،مؤكدة بأنه لا حقيقة لكل الشائعات التي تم انتشارها خلال الفترة الأخيرة.

كما أكدت بأن صرف الرواتب والمعاشات سيتم في الموعد المحدد لها، على أن يتم قبض المعاشات بالإضافة الى الزيادة المقررة له والتي سبق الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة، وكانت بقيمة 100 ألف دينار عراقي.

ونوهت بأنه لا تلجأ الهيئة إلى تأجيل صرف الرواتب والمعاشات إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يوافق يوم الصرف عطلة أسبوعية أو عطلة رسمية في البلاد.

حيث يتم ترحيله يوم أو تبكيره وفقًا للظروف، غير ذلك فيتم صرف الرواتب والمعاشات في اليوم المحدد لها من كل شهر.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هذا وقد حددت الهيئة الوطنية للتقاعد عدة خطوات من أجل معرفة تفاصيل راتب التقاعد في العراق، وتتمثل هذه الخطوات في النقاط الآتية: