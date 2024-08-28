لمتابعة دوري روشن.. تردد قنوات SCC الجديد على القمر الصناعي عرب سات.. بجودة عالية

تعتبر قنوات SCC الرياضية السعودية من أبرز القنوات المتخصصة في نقل الأحداث الرياضية والبطولات داخل المملكة وخارجها، وتعرف هذه القنوات بجودة بثها العالية وتغطيتها الشاملة للمباريات والتحليلات الرياضية مما يجعلها الخيار الأول لعشاق الرياضة في الوطن العربي، وأعلنت قنوات SCC عن تحديث ترددها الجديد على القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بمحتواها الرياضي دون أي انقطاع أو تشويش.

تردد قنوات SCC الجديد على عرب سات

لضمان الاستفادة من جودة البث العالية لقنوات SCC يمكن للمشاهدين ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على القمر الصناعي عرب سات، ومعلومات التردد كما يلي:

التردد: 12418.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

باستخدام هذا التردد ستتمكن من متابعة قنوات SCC بجودة عالية، مما يضمن لك تجربة مشاهدة مثالية لجميع البطولات المحلية والدولية التي تبثها القناة، بالإضافة إلى البرامج التحليلية مع نخبة من أفضل المحللين والمعلقين الرياضيين.

كيفية ضبط تردد قنوات SCC الرياضية

إذا كنت ترغب في متابعة جميع البرامج والمباريات التي تقدمها قنوات SCC الرياضية يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد وذلك باتباع الخطوات التالية: