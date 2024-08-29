ابسط ولادك ودلعهم بالمحتوى الممتع والشيق مع لولو.. حدث الآن تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

تعد قناة وناسة بيبي من أبرز قنوات الأطفال التي لاقت استحسان العديد من المشاهدين وحققت نجاحا ملحوظا في وقت قصير في الدول العربية، فهي واحدة من أشهر القنوات الفضائية ولها قاعدة جماهيرية كبيرة يسعى العديد من الآباء والأمهات لمعرفة تردد القناة من أجل تثبيتها على أجهزة الاستقبال لديهم سنستعرض فيما يلي كيفية تحميل تردد قناة وناسة لولو.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد على الأقمار الصناعية

يتساءل العديد من أولياء الأمور عن تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على قمر نايل سات وعرب سات من خلال ما يلي:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد الجديد: 11430.

استقطاب قناة وناسة: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

قم بتثبيت قناة وناسة بيبي كيدز على القمر الصناعي عرب سات:

التردد الجديد: 11270.

معدل استقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

طريقة تنزيل وضبط قناة وناسة بيبي على أجهزة الاستقبال

يمكن للمشاهدين تغيير تردد القناة بأنفسهم دون الحاجة إلى مساعدة فنية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

انتقل إلى قسم الإعدادات واضغط على رمز الترددات.

أدخل بيانات القناة التي تريد استقبالها، مثل التردد ومعدل الترميز ومعامل الاستقطاب.

اختار القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عبره.

انتظر قليلا حتى يكتمل البحث عن القمر الصناعي وتظهر القناة التي ترغب فيها.

عند ظهور القناة اضغط على أيقونة الإضافة لإضافتها إلى قائمة قنوات جهاز الاستقبال.

أشهر أغاني قناة وناسة بيبي كيدز للأطفال

تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي تهدف إلى ترفيه الصغار، ومن بين أبرزها: