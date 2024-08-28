بمواصفات رائعة.. مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy A15 4G.. يتصدر القائمة الاقتصادية

يعد هاتف Samsung Galaxy A15 4G أحدث إصدار من سلسلة Galaxy A التي تقدمها شركة سامسونج، ويأتي بتصميم أنيق ومواصفات تقنية متميزة تلبي احتياجات مختلف المستخدمين، ويتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة ودقة FHD+ مع معدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة للأفلام والألعاب، كما يأتي الهاتف مزود بكاميرا خلفية ثلاثية تتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ثانية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير بزاوية واسعة، وعدسة ثالثة بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي، وسوف نعرض لكم كافة مواصفات الهاتف وسعره.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A15 4G
- شاشة Super AMOLED بدقة عالية مع معدل تحديث 90Hz لمشاهدة ممتعة ولعب سلس.
- بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير وتوفر فترة تشغيل طويلة.
- أداء كاميرا خلفية جيد مع دعم تصوير الزاوية الواسعة ومميزات العزل.
- دعم لخاصية الاتصال قريب المدى مما يسهل عمليات الدفع الإلكتروني.
- معالج Helio G99 يتيح أداء قوي ومتوازن لجميع التطبيقات اليومية.
- يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14 الذي يوفر أحدث الميزات والتحديثات.
سعر هاتف Samsung Galaxy A15 4G
يتوفر الهاتف بأسعار تنافسية حسب البلد، وجاءت الأسعار كالتالي:
- في مصر نسخة 128 جيجابايت مع 4 جيجا رام بسعر 6550 جنيه مصري، ونسخة 128 جيجابايت مع 6 جيجا رام بسعر 7300 جنيه مصري، ونسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام بسعر 8600 جنيه مصري.
- في السعودية نسخة 128 جيجابايت مع 4 جيجا رام بسعر 400 ريال سعودي، ونسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام بسعر 660 ريال سعودي.
- في الإمارات نسخة 128 جيجابايت مع 4 جيجا رام بسعر 400 درهم، ونسخة 128 جيجابايت مع 6 جيجا رام بسعر 450 درهم، ونسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام بسعر 600 درهم.