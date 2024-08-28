بمواصفات رائعة.. مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy A15 4G.. يتصدر القائمة الاقتصادية

يعد هاتف Samsung Galaxy A15 4G أحدث إصدار من سلسلة Galaxy A التي تقدمها شركة سامسونج، ويأتي بتصميم أنيق ومواصفات تقنية متميزة تلبي احتياجات مختلف المستخدمين، ويتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة ودقة FHD+ مع معدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة للأفلام والألعاب، كما يأتي الهاتف مزود بكاميرا خلفية ثلاثية تتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ثانية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير بزاوية واسعة، وعدسة ثالثة بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي، وسوف نعرض لكم كافة مواصفات الهاتف وسعره.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A15 4G

شاشة Super AMOLED بدقة عالية مع معدل تحديث 90Hz لمشاهدة ممتعة ولعب سلس.

بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير وتوفر فترة تشغيل طويلة.

أداء كاميرا خلفية جيد مع دعم تصوير الزاوية الواسعة ومميزات العزل.

دعم لخاصية الاتصال قريب المدى مما يسهل عمليات الدفع الإلكتروني.

معالج Helio G99 يتيح أداء قوي ومتوازن لجميع التطبيقات اليومية.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14 الذي يوفر أحدث الميزات والتحديثات.

سعر هاتف Samsung Galaxy A15 4G

يتوفر الهاتف بأسعار تنافسية حسب البلد، وجاءت الأسعار كالتالي: