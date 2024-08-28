استقبل الآن.. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات وعرب سات بدقة عالية لتسلية الأولاد بأغانيها المميزة

أثارت قناة طيور الجنة الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة بسبب حرصها على تغيير ترددها بشكل دوري وتبحث بعض الأمهات عن التردد الجديد للقناة عام 2024 للأطفال سواء على النايل سات أو العرب سات لكي يتمكن جميع الأطفال من مشاهدة محتوى مميز يناسب أعمارهم المختلفة بالإضافة إلى ذلك، تهتم القناة ببث العديد من التعاليم الدينية التي يستفيد منها الأطفال بشكل كبير، وسنتعرف على التفاصيل الكاملة في الفقرات التالية.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات

حققت قناة طيور الجنة شهرة واسعة بين الأمهات، كونها واحدة من أقدم القنوات التي تقدم محتوى مخصص للأطفال يناسب جميع الأعمار كما أن المحتوى الذي تقدمه فريد، حيث يجمع بين الترفيه والتعليم وقد قامت إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها لتحسين جودة العرض وذلك بعد تلقي العديد من الشكاوى حول انقطاع البث المباشر والتردد الجديد هو:

التردد: 11399.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

قامت إدارة القناة بتحديث ترددها على قمر عرب سات، الذي يعتبر من أكثر الأقمار الصناعية استقرارا ويعمل في العديد من الدول دون أي قيود تردد قناة طيور الجنة هو:

التردد: 11623.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مميزات قناة طيور الجنة 2024

لقد قمنا بمراجعة التردد الخاص بالقناة على كل من النايل سات والعرب سات، ولكن هناك بعض النقاط التي يجب معرفتها، وهي المزايا التي تشمل الأمور التالية: