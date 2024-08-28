شروط استحقاق منحة المرأة الماكثة في المنزل بشروط ورابط التقديم 2024

الحكومة الجزائرية تهتم دائما بدعم مواطنيها من الجنسين، ولذلك أطلقت مؤخرا منحة للنساء اللواتي يقمن بالاستفادة من وجودهن في المنزل، حيث تقدم هذه المنحة للسيدات اللاتي لا يجدن عملا تهدف المنحة إلى تمكينهن من تحقيق الذات والاستقلال المالي مما يساعدهن في تلبية احتياجات أسرهن وأبنائهن.

متطلبات حصول المرأة الماكثة بالمنزل على دعم الحكومي الجزائري

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها الحكومة الجزائرية لكي تحصل منحة المرأة الماكثة في المنزل على قيمة الدعم الحكومي المقدم لها كمساعدة، وهذه الشروط تتلخص في:

امتلاك المتقدمة الجنسية الجزائرية.

يجب ألا تعمل السيدة المتقدمة في وظيفة توفر لها راتب شهري بل ينبغي عليها أن تبقى في منزلها.

يشترط ألا تكون قد تقدمت سابقا لأي نوع من أنواع الدعم الحكومي الآخر واستفادت منه.

تقديم كافة الوثائق التي أعلنت عنها الوزارة.

أحيانا يتم تحديد السن اللازمة للتقدم، وفي أحيان أخرى لا يشترط وجود سن معين.

تقديم وثيقة توضح الوضع الاجتماعي والمالي لجميع أفراد الأسرة لتحديد قيمة الدعم الملائمة لهم.

كيفية التسجيل في المنحة الرسمية للمرأة الماكثة في المنزل

يمكن للسيدة التي ترغب في الاستفادة من المنحة تقديم طلبها عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل الى الرابط الرسمي المخصص للهيئة الوطنية العامة للتشغيل.

اضغط على خيار الاستفسار عن تفاصيل منحة النساء اللواتي يعملن في المنزل.

يطلب تسجيل بعض البيانات والتي تتمثل في:

محل الإقامة.

محافظة السمن.

بالإضافة إلى ذلك هناك بعض المعلومات الأخرى التي يجب عليك تسجيلها في الأماكن المخصصة لها.

يرجى رفع جميع الوثائق المطلوبة على الموقع إلكترونيا.

انقر على أيقونة إرسال طلبي الآن.

يرجى الانتظار لفترة من الوقت حتى يتم استلام طلبك وفحصه، وبعد ذلك سيتم إرسال الرد إليك.

فوائد التسجيل في المنحة المرأة الماكثة في المنزل

عند قبول الطلب الذي تقدمت به السيدة التي ترغب في الاستفادة من المنحة، ستحصل على العديد من الفوائد من بينها: