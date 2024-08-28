بالتفاصيل.. أحدث أسعار هاتف Xiaomi Poco F6 Pro في الخارج وفي الدول العربية وأهم مواصفاته “موبايل جبار”

اهتم الكثير بالتعرف على هاتف Xiaomi Poco F6 Pro وهو من ضمن إصدارات شاومي التي تتوفر بمعالج قوي وسعر ممتاز، حيث أن الهاتف مزود بمعالج كوالكم Snapdragon 8 Gen 2، بالإضافة إلى احتوائه على بطارية تصل سعتها إلى خمسة آلاف مللي أمبير وشاشة من نوع أموليد ذات سطوع عالي وتردد 120 هيرتز، ومن خلال هذا المقال سيتم الاطلاع على كافة المواصفات الخاصة بالهاتف بشكل كامل.

مواصفات هاتف Xiaomi Poco F6 Pro

أصدرت شركة شاومي هاتف Xiaomi Poco F6 Pro بمواصفات متميزة، ولقد حاز الهاتف على إعجاب الكثير وأصبح من أكثر الأنواع مبيعًا، وذلك لأنه يتمتع بالمواصفات الآتية:

يدعم الهاتف الاتصال اللاتلامسي عن قرب الـ IR Blaster والـ

صمم الهاتف ليدعم عدد شريحتين اتصال نانو سيم.

يتميز الهاتف بدعمه الجيل الثاني 2G وكذلك الجيل الثالث 3G والجيل الرابع أيضًا 4G، بالإضافة إلى دعم الجيل الخامس ال 5

صمم الهاتف الذكي Xiaomi Poco F6 Pro بوزن مائتين وتسعة جرام وأبعاد مثالية 160.9x75x2 ملم.

الفريم الخاص بالهاتف مصنوع من الألمونيوم والظهر مصنوع من خامة الزجاج.

يمكن للهاتف أن يقاوم الطرطشة الخفيفة من الماء بتقنية

شاشة الهاتف بمساحة 6.67 إنش من نوع omlid اموليد، كما أن الشاشة تأتي بكثافة 526 بكسل وفقًا لكل إنش وبجودة الـ 1440×3200 بكسل.

أحدث سعر لهاتف Xiaomi Poco F6 Pro

يتوفر الهاتف الذكي Xiaomi Poco F6 Pro في الأسواق بأسعار متجددة، وبناءً على آخر تحديث جاء سعره كالتالي: