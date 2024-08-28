طريقة التسجيل في الحج الجزائري 2024 عبر بوابة الحج الجزائرية مع متطلبات التقديم

حدد الديوان الجزائري متطلبات التسجيل لموسم الحج هذا العام، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة عند التقديم يجب على الحجاج الالتزام بكافة الشروط المعلنة لضمان قبول طلباتهم كما يتوجب تقديم الطلب إلكترونيا عبر المنصة الرسمية للحج، ومن المهم التأكيد على ضرورة التحقق من صحة البيانات المدخلة حيث أن أي خطأ قد يؤدي إلى حدوث مشاكل للمتقدم تابعونا للاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

طريقة التسجيل في الحج الجزائري إلكترونيا 2025

يمكن للحجاج التسجيل في الحج عبر المنصة الرسمية للحج من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الرابط الرسمي للمنصة.

أدخل كافة البيانات اللازمة لاستكمال عملية تسجيل الدخول.

يجب على المتقدم أن يمتلك حسابا على المنصة، وإذا لم يكن لديه حساب يمكنه إنشاء واحد جديد.

يرجى التحقق من دقة المعلومات المدخلة سابقا.

ثم رفع الوثائق المطلوبة على الموقع.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “سجل الآن”.

متطلبات التسجيل في الحج الجزائري 2025

تم وضع بعض الشروط للراغبين في التسجيل لموسم الحج لهذا العام، وذلك عبر الخطوات التالية:

يجب أن يكون المتقدم لديه الجنسية الجزائرية.

يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

يجب سداد كافة الرسوم المتعلقة بالحج وفقا لما تحدده الديوان.

يجب تقديم تقرير طبي يثبت أن المتقدم لا يعاني من أمراض مزمنة ويتمتع بصحة جيدة.

يجب أن يتمتع المتقدم بصحة جسدية جيدة تمكنه من تحمل الجهد والتعب أثناء أداء الفريضة.

يشترط ألا يكون مقدم الطلب قد قام بأداء مناسك الحج في السنوات الخمس الماضية.

وثائق التسجيل في الحج الجزائري 2025

يجب تقديم الوثائق الرسمية التي يطلبها الديوان للتسجيل في موسم الحج وتتمثل في الآتي: