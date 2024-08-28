” معايير القبول ” نتائج قرعة الحج 2025 واسماء الفائزين عبر hajj.gov.iq .. الهيئة العليا للحج والعمرة

قامت الهيئة العليا للحج والعمرة في دولة العراق بالإعلان عن نتائج قرعة الحج وأيضا أعلنت عن أسماء الفائزين في تلك القرعة، ووضحت أنها استقبلت عدد كبير للغاية من الطالبات، وتم قبول اكثريتهم بعد مراجعة تلك الطلبات ورأت أن هؤلاء الأشخاص يستحقون الفوز في تلك القرعة ويستحقون تأدية مناسك الحج، بسبب أنهم كانوا متوافقين مع الشروط التي قامت بالإعلان عنها، لذلك سوف نتعرف معا عن طريقة الاستعلام عن النتائج لمعرفة الأشخاص الفائزين من خلال السطور القادمة.

موعد الإعلان عن الفائزين في قرعة الحج والعمرة 2025

تم الإعلان من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة في دولة العراق عن أنها سوف تقوم بالإعلان عن نتائج قرعة عام 2025، بعد أن قامت بالتصديق على عقود الشركات الراعية حتى تتم رحلة العمرة خلال عام 2024 و 2025، ووضحت بأن تلك الرحلات تم تنفيذها وفقا لمجموعة من الشروط والأحكام المعلن عنها من قبل الإدارة المالية وقسم الحسابات، ومن المفترض أن تمت المراجعة يوم 15 من شهر يوليو الماضي، وينتظر جميع الأشخاص موعد الإعلان عن نتائج تلك الجرعة، لأنها تعتبر الفرصة الوحيدة لتأدية مناسك الحج في العام القادم.

موقع الحج في العراق 2025

قامت الهيئة العامة للحج والعمرة في دولة العراق بالإعلان عن أنها تقوم الآن باستكمال الإجراءات المتعلقة بفرز طلبات المتقدمين والمسجلين خلال الأيام الماضية، وتعمل أيضا على استبعاد الأشخاص الذين يكونوا غير متوافقين مع الشروط والأحكام التي قامت بالإعلان عنها، وعند الانتهاء من فرز جميع الطلبات سوف يتم البدء في إجراء القرعة التي يستفيد منها أكثر من 400 ألف مواطن عراقي.

الاستعلام عن نتائج قرعة الحج ومعرفة أسماء الفائزين 2025

لكي تستطيعوا الاستعلام عن نتائج قرعة الحج ومعرفة أسماء الفائزين في تلك القرعة يجب عليكم أن تقوموا باتباع الخطوات التالية: