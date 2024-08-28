هنا نتائج القبول الموحد 2024 في الجامعات الأردنية admhec.gov.jo معدلات جميع الكليات

تم الإعلان عن نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية لجميع الطلاب سواء الشعبة الأدبي أو الشعبة العلمي، وأعلنت وزارة التعليم العالي في دولة الأردن عن أن يستطيع جميع طلاب الآن التسجيل في جميع الجامعات الهامشية بعد أن قامت بالإعلان عن التنسيق الخاص بجميع الجامعات، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم طريقة الاستعلام عن النتائج وأيضا معدلات القبول في الجامعات حتى تكونوا على علم بجميع تلك الأمور.

موعد القبول في الجامعات الاردنية 2024

قامت وزارة التعليم العالي في دولة الأردن بالإعلان عن أن بدأ التسجيل في الجامعات الهاشمية الأردنية بداية من يوم الأربعاء الذي كان يوافق 14 من شهر أغسطس الجاري، وأوضحت بأن سوف تستمر عملية التسجيل حتى يوم 21 من نفس الشهر، وأوضحت الوزارة بأنها قامت بالإعلان عن معدلات القبول في جميع الجامعات الهامشية بشكل رسمي من خلال موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

معدلات القبول الموحد في الأردن 2024

قامت وزارة التعليم العالي في دولة الأردن بالإعلان عن درجات القبول في الجامعات بالنسبة لطلاب شعبة أدبي وشعبة علمي، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك المعدلات:

أصبح معدل القبول في كلية الطب العام 97%. أصبح معدل القبول في كلية طب الأسنان 97.50%. معدل القبول في كلية الهندسه يكون من 92%. معدل القبول في كلية العلاج الطبيعي يكون من 92.10%. أصبح معدل القبول في كلية الهندسة الكهربائية 88.40%.

نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024

سوف نقوم بتوفير لكم الخطوات التي يجب عليكم اتباعها لكي تستطيعوا معرفة نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية: