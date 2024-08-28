عبر hajj.gov.iq .. استعلام عن اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 العراق بمجرد إعلان نتائج القرعة رسميًا

بحث يومي مكثف عن اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025ب دولة العراق، وذلك بمجرد أن انتهت عمليات التسجيل عبر بوابة أور، حيث سبق أن أتاحت هيئة الحج بوابة اور تسجيل الحج للأعوام القادمة، والذي استمر التسجيل لمدة عشرين يومًا، ثم انتهى التسجيل والبحث قائم عن نتائج قرعة الحج 2025، ورغم أن النتيجة لم تُتاح بعد، نوافيكم بطريقة الوصول للأسماء فور الإعلان الرسمي عنها.

اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 العراق

أتاحت العليا للحج والعمرة العراقية بوقت سابق باب التسجيل على قرعة الحج في العراق 2025، وليس لعام 2025 فقط وإنما لثلاث أعوام قادمة، حيث 2025 و2026 وأيضًا 2027، وانتهى التسجيل والآن ينتظر المواطنون فرز الأسماء الإعلان عن الفائزين، وحسب ما ورد فإن الأسماء غير متاحة بعد، وهذا لأن عملية الفرز بالتأكيد لم تنتهي بعد، ولكن عند إعلان الهيئة عن النتيجة، على كل متقدم أن يستعلم بالخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية المتاحة للمواطنين على شبكة الإنترنت.

العراقية المتاحة للمواطنين على شبكة الإنترنت. من داخل قائمة الخدمات الإلكترونية يختار المستعلم المزيد، ثم “قرعة الحج”.

حين إعلان نتائج القرعة يُتاح الاستعلام ويستعلم المتقدم عبر رقم الحج الموحد الذي قدم به.

متى إعلان قرعة الحج 2025 العراق؟

بينا لكم أنه لم يتم توفير اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025، حيث لم يتم إعلان قرعة الحج في العراق حتى الآن، ولكن متوقع قريبًا بعد انتهاء فرز طلبات المتقدمين، علمًا بأن أولية القبول لمن سبق له أن قدم السنوات الماضية ولم يُقبل، بجانب الأشخاص الذين لم يؤدوا الفريضة قبل ذلك.