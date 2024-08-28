ماهي خطوات وطرق إضافة طفل للبطاقة التموينية في العراق 2024  والشروط المطلوبة

ذكرت الحكومة العراقية جميع الخطوات اللازمة لإضافة طفل إلى البطاقة التموينية في العراق عام 2024 كما أبدت اهتمامها بمصالح المواطنين من خلال تحديد شروط إضافة الأطفال الجدد بهدف زيادة حصة الأسرة من المواد التموينية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول العربية بما في ذلك الجزائر.

كيفية إضافة طفل للبطاقة التموينية

حددت وزارة التموين العراقية الخطوات التي ينبغي على المواطنين اتباعها عند إضافة طفل للبطاقة التموينية وهي:

انتقل إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة أور.

يطلب كتابة بيانات الدخول على المنصة وهي:

اسم المستخدم.

كلمة المرور.

ثم انتقل بعد ذلك إلى قائمة الخدمات الإلكترونية الموجودة على الموقع.

اختار رمز الاستعلام عن معلومات البطاقات التموينية.

يرجى تسجيل المعلومات التي ستطلب منك والتحقق منها ومراجعتها قبل أن تقوم بحفظها.

يرجى تحميل المستندات المطلوبة على الموقع حتى يتم تسجيل الطفل الجديد.

انقر على أيقونة إرسال طلبي الآن.

المعايير التي يتم على أساسها إضافة الأطفال الجدد للبطاقات التموينية

هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها لقبول الطلب المقدم لإضافة طفل جديد وهي:

الحد الأعلى لعمر الطفل الذي يرغب في إضافته لا يزيد عن 12 سنة.

التحقق من المعلومات التي قد تم تسجيلها.

تقديم جميع المستندات والوثائق وعدم إهمال أي منها.

يجب على الوالدين أن يكونوا قد سجلوا مسبقًا في قائمة المستفيدين من الخدمات التموينية.

دفع كافة الرسوم المطلوبة لإضافة الطفل الجديد.

يجب أن يكون الوالد الذي يتحمل مسؤولية إعالة الأسرة في وضع اجتماعي محدود للغاية.

عدم تملك رب الأسرة أي ممتلكات عقارية أو أوراق مالية مسجلة باسمه.

ما هي الإفادة من إضافة طفل جديد للبطاقات التموينية؟

تستفيد الأسر عند إضافة طفل جديد إلى بطاقتها التموينية، وأبرز الفوائد التي تعود عليها تشمل: