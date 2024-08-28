سجل الآن.. خطوات التقديم على وظائف وزارة الخارجية 1446 بالسعودية عبر الرابط الإلكتروني وأهم شروط التقديم

mohamedghanem تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
سجل الآن.. خطوات التقديم على وظائف وزارة الخارجية 1446 بالسعودية عبر الرابط الإلكتروني وأهم شروط التقديم
وظائف وزارة الخارجية 1446

لقد قام المواطنين في السعودية بالبحث عن معايير القبول في وظائف وزارة الخارجية 1446، كما اهتم الكثير بمعرفة كيفية التسجيل على هذه الوظائف فهي فرصة مثالية للكثير، ولقد أعلنت الوزارة عن بدء تلقي طلبات التوظيف من المتقدمين على الوظائف الشاغرة في الوزارة، وستستمر عمليات التقديم حتى اليوم الأول من شهر سبتمبر القادم 2024 من خلال تقديم طلب عبر الرابط الرسمي.

معايير الالتحاق والتسجيل على وظائف وزارة الخارجية 1446 في السعودية

لقد تم الكشف عن وظائف وزارة الخارجية 1446 الشاغرة لكل المواطنين والكوادر السعودية التي ينطبق عليهم معايير وشروط تلك الوظائف، كما أوضحت الوزارة أن التخصصات المطلوبة تضمن علوم سياسية وعلوم الحاسب الآلي، وكذلك إدارة الأعمال وترجمة ودراسات اجتماعية وتكنولوجيا معلومات ودراسات تنمية، وفيما يتعلق بمعايير القبول وتقديم طلب فلقد تم توضيحها من قبل الوزارة وشملت الآتي:

  • يشترط بشكل أساسي جدارة المرشح في شغل الوظيفة المتقدم عليها.
  • ينبغي التمتع بجنسية سعودية للتقديم.
  • لابد من امتلاك المتقدم لياقة بدنية وسلوك حسن.
  • ينبغي تطابق تخصص المتقدم مع إحدى التخصصات المطلوبة.
  • حصول المتقدم على بكالوريوس بحد أدنى في تخصص من التخصصات.
  • لابد من إتقان وإجادة المتقدم اللغة الإنجليزية.

خطوات تسجيل طلب التوظيف في الأماكن الشاغرة بوزارة الخارجية 1446

لقد عملت الوزارة على تسهيل عملية التسجيل على الراغبين في التقديم من المواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط، حيث يتم التقديم عبر رابط الوزارة بالخطوات التالية:

  • في البداية فتح رابط البوابة الرسمية للتوظيف في الخارجية.
  • تحديد الأيقونة الخاصة بخدمات البوابة الإلكترونية.
  • اختيار المتقدم الوظيفة المراد التقديم عليها.
  • التأكد من توفر الشروط والمعايير اللازمة.
  • كتابة المتقدم البيانات المطلوبة في الخانات الظاهرة.
  • رفع الوثائق والأوراق المطلوبة والتحقق من صحة المرفقات وكذلك المعلومات المسجلة.
  • يتم إتمام الطلب بالضغط مباشرةً على كلمة إرسال.
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mohamedghanem

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