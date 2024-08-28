وزارة التربية العراقية.. حقيقة العودة للتعليم الإلكتروني من المنزل بجميع محافظات العراق للعام الدراسي الجديد 2024 – 2025

كثرت التساؤلات عبر محركات البحث عبر الإنترنت خلال الآونة الأخيرة عن في الأيام الأخيرة عن حقيقة العودة للتعليم الإلكتروني من المنزل بجميع المحافظات العراقية، حيث لم تعلن وزارة التربية العراقية حتى الآن رسميًا عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024\2025 لطلاب المدارس والجامعات، خاصًة في ظل تفشي شائعة انتشار جدري القرود بالعراق، مما آثار قلقل أولياء الأمور والطلاب، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم كافة التفاصيل.

حقيقة العودة للتعليم الإلكتروني من المنزل في العراق 2025

ردًا على تلك الشائعات المتداولة في العراق عن عودة التعليم عن بعد وبشكل إلكتروني كما كان في تفشي فيرس كرونا صرح السيد كريم السيد المتحدث باسم وزارة التربية العراقية عن تحديات التي سوف تقوم بها وزارة الصحة خلال العام الدراسي 2024\2025 وذلك بسبب عدوى جدري القرود، لذا شدد المتحدث الرسمي على ضرورة تعاون المواطنين مع وزارة الصحة العراقية وضخ حملات توعية صحية في جميع المحافظات، وأكد كريم السيد على أن وزارة الصحة هي التي تحدد طريقة الحضور لذا يجب اتباعها، كذلك نفت وزارة الصحة العراقية تسجيل أي حالة إصابة بجدري القرود داخل الأراضي العراقية، لذا لا توجد أي نية حول جعل الدراسة إلكترونيًا في العام الدراسي الجديد.

العطلات الرسمية في العراق لعام 2025

يتم تحديد العطلات المدرسية التي يحصل عليها الطلاب قبل بداية العام الدراسي ككل عام، جاءت العطلات الرسمية للعام الدراسي 204\2025 على هذا النحو التالي: