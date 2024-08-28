البندورة الحمرا.. ثبت تردد قناة طيور الجنة الجديد Toyor Aljanah 2024 على النايل سات والعرب سات

يبحث العديد من المتابعين وعشاق المحتوى الطفولي المميز، من استقبال التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة أطفال، التي تقوم بإذاعة كل ما هو مميز ورائع في عالم الطفل والكرتون، إضافة إلى أن القناة تقدم شخصيات كرتونية رائعة، تتميز بدقتها العالية في الإشارة، وعرضها لتقديم العديد من البرامج التعليمية التي يتم إذاعتها على مدار اليوم، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

استقبل تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024

ولكي تُشاهد كل ما هو مميز في عالم الطفل، ما بين البرامج التعليمية، والمحتوى المفيد التي يهم كل طفل، فعندها يمكنك تنزيل تردد قناة طيور الجنة، على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي قناة طيور الجنة فهو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11274.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة فهو 3/4.

استقطاب طيور الجنة يكون أفقي.

استقبال طيور الجنة الجديد 2024

وحتى تقوم بمتابعة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، فيمكنك تنزيل التردد الجديد لقناة طيور الجنة، كما في البيانات المتمثلة في الأتي:-

استقبل طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات.

معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

بينما استقطاب القناة عمودي.

معامل تصحيح الخطأ قناة طيور الجنة أطفال يكون 3/4.

ضبط تردد طيور الجنة