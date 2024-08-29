موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق وحقيقة الزيادة.. وزارة المالية العراقية توضح التفاصيل وقيمة الزيادة

يتساءل العديد من المتقاعدين في العراق سواء المدنيين أو العسكريين على موعد صرف قيمة الرواتب الخاصة بهم، وقد ردت وزارة المالية العراقية بأنه تم تحديد موعد صرف الرواتب وصرحت بأنه تم اتخاذ القرار بزيادة قيمة الراتب عن الشهر السابق، سنتعرف على كافة التفاصيل وعلى قيمة الزيادة التي يحصل عليها كافة المتقاعدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

أوضحت وزارة المالية العراقية أنه تم تخصيص يوم الأول من الشهر الميلادي للعمل على صرف قيمة الرواتب لكافة المتقاعدين سواء المدنيين او العسكريين، وأعلنت بأنه يتم تغيير موعد الصرف في بعض الحالات في حين وافق يوم الصرف إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية سيتم تغيير موعد الصرف وفي هذه الحالة سيتم الإعلان على الموعد الصحيح من قبل وزارة المالية.

خطوات الاستعلام على رواتب المتقاعدين بالعراق

أوضحت وزارة المالية أنه يمكن العمل على الاستعلام على قيمة الراتب الخاص بك إلكترونيا كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية من هنا .

اختر الاستعلام على الراتب من الخيارات الموجودة على الشاشة، ويطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد من قيمة الدعم.

بعدها يتم الضغط على استعلام وسيتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بك على الشاشة.

وقد أعلنت وزارة المالية بأنه يتم الاستعلام على رواتب المتقاعدين والمدنيين بنفس الخطوات.

هل يوجد زيادة على رواتب المتقاعدين

ردت وزارة المالية العراقية على الاستفسارات التي وجهها المواطنين بالعراق، وقد تم التوضيح بأنه لا توجد زيادة إضافية بعد زيادة 100 دينار العراقي التي أعلنت عنها وزارة المالية العراقية في بداية العام، لم يحصل المتقاعدين على زيادة جديدة.