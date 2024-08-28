معالج وكاميرات لا تقارن.. اليك سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G بالدول العربية

هاتف Samsung Galaxy A73 5G هو واحد من أحدث الإصدارات التي تقدمها شركة سامسونج ضمن سلسلة Galaxy A الشهيرة، يجمع هذا الهاتف بين التصميم الأنيق والأداء القوي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي التكنولوجيا الذين يبحثون عن جهاز يجمع بين الإمكانيات العالية وسرعة الاتصال بشبكات الجيل الخامس، يأتي الهاتف بمواصفات متطورة تشمل شاشة كبيرة عالية الدقة، وكاميرا متعددة العدسات، بالإضافة إلى معالج قوي وبطارية تدوم طويلاً، مما يجعله قادرًا على تلبية احتياجات المستخدمين اليومية بكفاءة، وفي هذه المقالة، سنلقي نظرة شاملة على ميزات ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G، لنرى كيف يبرز في فئته وما يمكن أن يقدمه للمستخدمين من تجربة مميزة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G

يحتوي الهاتف على شريحتي اتصال Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)، ويدعم شبكات الاتصال 3G, 2G، و4G .

(Nano-SIM, dual stand-by)، ويدعم شبكات الاتصال . يتوفر الهاتف بنسختين مختلفتين: الأولى بسعة تخزين 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، والثانية بسعة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، مع دعم لإضافة مساحة تخزين إضافية.

أما بالنسبة للكاميرات، فتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل ، بينما تتكون الكاميرا الخلفية من ثلاث عدسات: الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل ، والكاميرا الثانية بدقة 5 ميجا بكسل ، والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل .

، بينما تتكون الكاميرا الخلفية من ثلاث عدسات: الكاميرا الرئيسية بدقة ، والكاميرا الثانية بدقة ، والكاميرا الثالثة بدقة . يتميز الهاتف أيضًا بكاميرا بدقة 108 ميجا بكسل تدعم تقنية التثبيت البصري.

تدعم تقنية التثبيت البصري. يمكن للهاتف تسجيل الفيديو بدقة FHD .

. من ناحية الإمكانيات، يحتوي الهاتف على ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء، ومستشعر بصمة الإصبع.

لعزل الضوضاء، ومستشعر بصمة الإصبع. يأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة 15 واط .

تدعم الشحن بقدرة . نظام التشغيل هو أندرويد 14 مع واجهة سامسونج المميزة.

سعر هاتف Samsung Galaxy A73 5G