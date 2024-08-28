اشغلي طفلك طول اليوم بأجمل أغاني الأطفال.. أضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات وعرب سات 2024

تم تصنيف قناة طيور الجنة على أنها من أفضل وأهم القنوات الفضائية التي اختصت محتواها للأطفال بمختلف الأعمار، وتحرص القناة على عرض مجموعة من الأغاني المميزة للأطفال بمختلف الأعمار، وتحرص دائما على تنوع محتواها بين الترفيهي والتعليمي، لذا تعتبر هي أكثر القنوات المميزة على الشاشة، كما تعمل على بث بعض البرامج التي تناسب كافة الاعمار بالإضافة الى الأغاني والبرامج الدينية التي يتم عرضها على الشاشة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة على النايل سات

تعد قناة طيور الجنة من أفضل القنوات التلفزيونية التي تعمل على عرض مجموعة من أفضل الأغاني للأطفال بمختلف أعمارهم، التردد الجديد للقناة هو:

التردد: 11274

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

عملت إدارة القناة أيضا على تغيير التردد الخاص بهم على العرب سات وذلك للعمل على بث المحتوى بشكل جيد وبدون تقطيع او ظهور مشاكل اثناء البث والتردد الجديد هو:

تردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

نسبة الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ما هي أهم ما يميز قناة طيور الجنة

بعد الاطلاع على التردد الجديد الخاص بالقناة يتساءل الأمهات على أهم ما يميز القناة عن غيرها من القنوات الأخرى، وقد تم التوضيح بأنها تتميز بالاتي: