سكان هذه الجزيرة يعيشون لـ 100 سنة بدون تعب ولا أمراض والسر في عشبة الفيتشولا.. الطعام غير متوقع !!!

يبحث العديد حول العالم عن أسرار الصحة والطول في العمر، ولكنه نادرا ما نجد مجتمعا يعيش حتى سن المائة دون الإصابة بالأمراض المزمنة الشائعة في العصر الحالي، في جزيرة أوكيناوا اليابانية يحدث شيء مميز حيث يعرف سكانها بقدرتهم على العيش لفترات طويلة بصحة ممتازة ونشاط دائم، في هذا المقال سنكتشف هذا العجب ونتعرف على العوامل التي تجعل سكان أوكيناوا يعيشون حياة طويلة وخالية من الأمراض.

سكان جزيرة يعيشون لمدة 100 سنة بدون تعب

يشتهر سكان جزيرة أوكيناوا في اليابان بطول أعمارهم وبقائهم بصحة جيدة لفترة طويلة، حيث يعيش العديد منهم لأكثر من مئة عام دون تعرضهم للأمراض المزمنة التي تصيب الكثير من الناس في أنحاء العالم، هذا الأمر جذب انتباه العلماء والباحثين الذين حاولوا فهم أسرار هذه الحياة الطويلة والصحية:

السر وراء صحة وطول عمر سكان أوكيناوا ليس فقط في نمط حياتهم الصحي، بل أيضا في استخدامهم لنبتة سحرية تضاف إلى نظامهم الغذائي، وهذه النبتة تدعى “عشبة الفيتشولا” (Fucus Vesiculosus) وهي نوع من الأعشاب البحرية الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والمعادن الأساسية مثل اليود والبوتاسيوم.

تستخدم عشبة الفيتشولا بشكل تقليدي في الطعام اليومي لسكان أوكيناوا، حيث تضاف إلى الحساء والسلطة وتستهلك أحيانا بشكل مباشر، وتتميز هذه العشبة بقدرتها على تعزيز الجهاز المناعي وتحسين وظائف الغدة الدرقية وتنظيم ضغط الدم، مما يساهم في تقليل مخاطر الأمراض المزمنة مثل القلب والسرطان.

بالإضافة إلى ذلك يعتمد سكان جزيرة أوكيناوا على نظام غذائي زاهي يحتوي على كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والأسماك، ويمارسون النشاط البدني بانتظام ويتبنون نمط حياة بسيط وسلمي يعزز الصحة النفسية.

فوائد عشبة الفيتشولا

من بين جميع العناصر الغذائية التي يستهلكها سكان أوكيناوا، تبرز عشبة الفيتشولا كأحد أهم الأسرار وراء صحتهم المتفوقة وتعرف هذه العشبة البحرية: