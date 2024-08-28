رسميًا.. “وزارة التربية” تُعلن جدولي امتحانات الثالث المتوسط والسادس الاعدادي الدور الثاني بعد التعديل

كشفت وزارة التربية العراقية، في بيان لها اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر أغسطس، عن إعادة نشر جدولي امتحانات الوزارية للصفين الثالث المتوسط والسادس الاعدادي الدور الثاني، في مختلف المحافظات العراقية، بما يسمح لكافة الطلبة والطالبات بالإستعداد التام والملاءم حتى يتقدموا إلى الدور الثاني.

جدول امتحانات الثالث المتوسط دور ثاني

وحددت وزارة التربية العراقية، جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الثاني في العراق، وفقًا لما يلي: –

يوم الخميس الموافق 29 أغسطس يكون مادة التربية الإسلامية واللغة العربية.

يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 مادة اللغة الإنكليزية.

يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر سبتمبر مادة الرياضيات.

إضافة إلى مادة الاجتماعيات يوم 5 ستمبر 2024.

حتى أن مادة الإنسان وصحته يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024.

يوم الثلاثاء مادة الكيمياء وهو الموافق 10 سبتمبر.

مادة الفيزياء يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024.

يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر مادة اللغة الفرنسية.

امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني

بينما جاء جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الثاني، وفقًا للأتي:-