أسلحة جديدة في لعبة جاتا.. تعرف على أحدث شفرات لعبة جاتا 2024 واستفيد بمميزاتها

تعد لعبة جاتا من افضل الألعاب الالكترونية الموجودة على الساحة في الفترة الحالية، والتي يستخدمها العديد من الأشخاص سواء على الهاتف الخاص بهم، أو على الكمبيوتر الشخصي، ويتساءل البعض على الشفرات الجديدة الخاصة بلعبة جاتا ليتم الاستفادة من كافة المزايا الإضافية والتحسينات الموجودة في اللعبة سنتعرف عليها في السطور التالية.

اجدد شفرات جاتا اندرياس 2024

يتساءل العديد من محبي لعبة جاتا على احدث شفرات جاتا ليتم الاستفادة من الميزات الجديدة للعبة:

HESOYAM: الكود الخاص بتصليح السيارة الخاصة بك، كما أنه يمنحك صحة ودروع جديدة.

BAGUVIX: يعتبر الكود الخاص بمنحك صحة لا نهائية والحفاظ على حياتك.

CVWKXAM: الكود الخاص بزيادة كمية الاكسجين.

LXGIWYL: الكود الخاص بمجموعة الأسلحة الاولي.

PROFESSIONALSKIT: كود المجموعه الثانية من الأسلحة.

UZUMYMW: كود المجموعه الثالثة من الاسلحة.

STICKLIKEGLUE: يساعدك هذا الكود بالقيادة بشكل جيد وبمهارة عالية أكثر من المعتاد.

ANOSEONGLASS: الكود الخاص بزيادة نسبة الاكسجين.

FULLCLIP: كود يمنحك عدد لا نهائي من الذخائر.

TURNUPTHEHEAT: يعد الكود الخاص بزيادة مطاردة الشرطة بشكل كبير.

أكواد شفرات جاتا اندرس الجديدة

تعتبر شفرات جاتا من أكثر الأمور التي يهتم بها كافة اللاعبين وذلك ليتمكنوا من الحصول على ميزات متنوعة من اللعبة، والاكواد الجديدة كالتالي: