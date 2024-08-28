اليكـــم طريقة التقديم على راتب المعين المتفرغ 2024 عبر ur.gov.iq وفقا لهذه الشروط

يعد التقديم على راتب المعين المتفرغ من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها عدد من المواطنين العراقيين، ويعد هذا البرنامج من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية متمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث يقوم هذا الدعم على توفير راتب ثابت لكل شخص يقوم برعاية صاحب إعاقة والقيام على ملازمته وتلبية احتياجاته ورعايته، وإليكم من خلال هذا التقرير أهم التفاصيل التي تتعلق بهذا الخبر.

شروط الحصول على راتب المعين المتفرغ

هناك عدة شروط يجب توافرها حتى يتمكن المواطن من التقديم على راتب المعين المتفرغ والحصول على الراتب ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

أهم شروط للحصول على راتب المعين المتفرغ هو كون الشخص من الجنسية العراقية ومقيم داخل حدود الدولة العراقية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يتم تقديم الوثائق والتقارير الطبية التي تثبت الإعاقة ونسبتها.

وبالنسبة للمعين يشترط أن تكون الصحة البدنية الخاصة به جيدة ويستطيع رعاية المعاق.

التقديم على راتب المعين المتفرغ

يعد التقدم على راتب المعين المتفرغ من الموضوعات المهمة في الفترة الأخيرة حيث يبحث عدد من المواطنين عن طريقة التسجيل في هذه الوظيفة والشروط والضوابط المطلوبة، حيث تتمثل طريقة التسجيل في راتب المعين المتفرغ تبعا للخطوات التالية: