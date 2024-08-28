تأجيل موعد الدخول المدرسي بعمان!! وزارة التعليم العمانية توضح الأمر + مواعيد العطلات الرسمية لهذا العام

قامت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بالإعلان عن موعد الدخول المدرسي بعمان حيث يعد من أهم موضوعات البحث على جوجل وذلك رغبة من الطلاب وأولياء أمورهم في الاستعلام عن الموعد المحدد لبداية العام الدراسي الجديد 2025 وذلك حتى يتمكنوا من استقبال العام الدراسي وتحضير التجهيزات اللازمة لذلك الأمر، فتابعوا معنا هذا التقرير للوقوف على هذا الأمر.

موعد الدخول المدرسي بعمان

أخبار كثيرة تداولها البعض خلال الفترة الأخيرة تشير إلى تأجيل موعد الدخول المدرسي في سلطنة عمان 2025، ولكن الوزارة نف هذه الشائعات وقامت بالإعلان عن موعد الدخول المدرسي لهذا العام وهو ما كان يشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، حيث تم تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 ليكون على النحو التالي:

من المقرر أن تبدأ الدراسة في جميع مدارس سلطنة عمان لكافة المراحل التعليمية في يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2024.

وبالنسبة إلى آخر يوم في العام الدراسي فقد تم تحديده ليكون في يوم 10 يوليو لعام 2025.

أما عن بداية الجامعات في سلطنة عمان فقد تم تحديده في يوم 26 أغسطس كذلك.

الإجازات المدرسية في المملكة

بعد أن وضحنا لكم أهم المعلومات التي تدور حول موعد الدخول المدرسي بعمان نوضح لكن اهم الإجازات المدرسية في السلطنة والتي جاءت على النحو التالي: