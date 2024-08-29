” حقيقة ال 100 ألف زيادة!!” وزارة الماليه تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر سبتمبر 2024.. هل تم تبكيرها

مع قرب انتهاء شهر أغسطس توضح وزارة الماليه رواتب المتقاعدين حيث من المقرر أن يتم صرف الرواتب كما هو مقرر لها في يوم واحد من كل شهر ميلادي إلا في حالة كان هذا اليوم يصادف عطلة رسمية في البلاد فإنه يتم تقديم الصرف يوم أو تأخيره يوم، ولقد أكدت وزارة المالية العراقية على أن صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر كما هو في ميعاده دون تغيير أو زيادة، وهو ما نوضحه بالتفصيل من خلال التالي .

وزارة الماليه رواتب المتقاعدين

من جانبها أعلنت وزارة الماليه رواتب المتقاعدين المقررة لشهر سبتمبر لعام 2024 حيث من المقرر أن يتم صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في التقرير التالي:

من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق الخاصة بشهر سبتمبر 2024 في يوم 1 سبتمبر.

إلا في حالة كان هذا الموعد يصادف يوم إجازة رسمية فإنه يتم تقديم الموعد أو تأخيره يوم.

وأما عن الزيادة التي انتشرت أخبار كثيرة بخصوصها حيث تم تداول أخبار تفيد بزيادة 100 ألف دينار عراقي على كل راتب للمتقاعدين، فإن الحكومة العراقية قد نفت هذه الأخبار تماما.

وأكدت الحكومة على أنها تقوم حاليا على دراسة حالى رواتب المتقاعدين والنظر في الزيادة المقررة.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

بعد الاطلاع على وزارة الماليه رواتب المتقاعدين نوضح لكم أهم الخطوات اللازمة للاستعلام عن رواتب المتقاعدين والتي جاءت على النحو التالي: