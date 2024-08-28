لولو بتعيط عاوزة ماما.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات أحلي وأجدد أغاني الأطفال

تردد قناة وناسة الجديد، تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للأطفال وخصوصا في المراحل العمرية الصغيرة حيث يشعرون بالملل بشكل مستمر وتبحث الأهالي عن وسائل ترفيهية وإخراجهم بشكل ترفيهي وممتع يحاول اسعادهم وقضاء وقتهم في فرح ومرح لذلك سوف نتعرف معنى اليوم معنا تردد قناة وناسة في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة وناسة الجديد

إن البحث عن وسائل ترفيه مميزة من شأنها أن تفيد الأبناء الصغار ولا تضرهم فهو حلم كل أب وأم يحاولون إدخال المرح الى الصغار ولكن بشكل يراعي العديد من العوامل ومنها عوامل التربية والقيم والمفاهيم التي يتم إدخالها للأطفال وهذا ما يتم مراعاته في قناة وناسة والتي تأتي على التردد التالي:

التردد: 11430

معامل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:⅚

مستوى الجودة: SD.

تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات

أن تردد قناة وناسة يمكن ضبطه بكل سهولة على القمر الصناعي عرب سات فهو من الأقمار التي من خلالها يتمكن الآباء والأمهات من ضبط القناة بكل سهولة عبر الخطوات التالية:

التردد: 11270.

معامل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾

مستوى الجودة: HD

كيفية ضبط تردد قناة وناسة الجديد يدويا

يمكن بخطوات بسيطه القيام بضبط تردد قناة وناسة سواء على قمر الصناعي عرب سات أو نايل سات يدويا من خلال الخطوات التالية: