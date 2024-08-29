مـــوعــد عرض الموسم السادس من قيامة عثمان والقنوات الناقلة له 2024

ينتظر عشاق الدراما التاريخية بفارغ الصبر موعد عرض الموسم السادس من مسلسل “قيامة عثمان” الذي حقق نجاحاً واسعاً في العالم العربي وخارجه. يجسد المسلسل قصة المؤسس عثمان بن أرطغرل ويستكمل أحداث المواسم السابقة التي تميزت بالإثارة والتشويق والعديد من اللحظات التاريخية المؤثرة، وفي هذا المقال سنتناول كل ما نعرفه حتى الآن عن موعد عرض الموسم الجديد بالإضافة إلى أبرز التوقعات حول الأحداث المنتظرة والمفاجآت التي قد يكشف عنها الموسم السادس لنقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا العمل الدرامي المشوق.

موعد عرض الموسم السادس من قيامة عثمان 2024

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “قيامة عثمان” عن بدء تصوير الموسم السادس من المسلسل التاريخي الشهير وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء من التصوير قريبًا تمهيدًا لعرضه، كما أنه من المتوقع أن يبدأ عرض الموسم الجديد خلال شهر أكتوبر المقبل.د ويضم هذا الموسم عددًا كبيرًا من نجوم الدراما التركية المعروفين كما يشهد بعض التغييرات في طاقم الممثلين، حيث تم استبدال بعض الشخصيات التي كانت موجودة في الأجزاء السابقة، وسيتم بث المسلسل مجانًا وبجودة عالية على قناة الفجر الجزائرية وقناة atv التركية مما يتيح للمشاهدين متابعة الأحداث الجديدة دون أي تكلفة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

مع اقتراب موعد عرض الموسم السادس من مسلسل “قيامة عثمان” يبحث الكثيرون عن القنوات التي ستبثه بجودة عالية وبشكل مجاني، حيث تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات الناقلة للمسلسل وهنا نقدم لكم تردد القناة لضمان متابعة الأحداث الجديدة من المسلسل دون تفويت أي حلقة:

التردد 12034 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ ¾

تردد قناة ATV التركية

وإليك تردد قناة ATV التركية لمتابعة الموسم السادس بجودة عالية ومجانًا: