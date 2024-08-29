اضغط على education.gov.dz.. وسجل لأولياء الأمور في منصة فضاء التعليمية وتعرف على أهم شروط التسجيل

صرحت وزارة التعليم الجزائرية بأنه يجب على كافة أولياء الأمور العمل على تسجيل أبنائهم في منصة فضاء التعليمية، وذلك لأنها من أهم المنصات الحكومية التابعة لوزارة التعليم الجزائرية والتي تحرص على توفير العديد من الخدمات المختلفة للطلاب وأولياء الأمور، وأيضا يتمكن ولي الأمر من خلال حسابه على المنصة متابعة أبنائهم والتعرف على نتائجهم، سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

طريقة التسجيل في منصة فضاء لولي الأمر

أعلنت وزارة التعليم الجزائرية بأنه يجب التعرف على الخطوات الصحيحة للتسجيل في منصة فضاء، وذلك ليتم متابعة أبنائك منذ البدء في العام الدراسي، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بمنصة فضاء ولي الأمر من هنا .

في حين كان ولي الأمر لديه حساب على المنصة يتم تسجيل الدخول بالطريقة المعتادة، أو اختر تسجيل جديد من الشاشة الرئيسية.

ويتم تسجيل كافة البيانات الأساسية التي يطلبها الموقع لتأكيد تسجيل الحساب الخاص بك على المنصة.

بعدها يتم اختيار تسجيل الأبناء المتمدرسين من الخيارات الموجودة أمامك على الشاشة.

ثم يتمكن ولي الأمر من استخراج كافة البيانات التي تخص الطالب منها كشف النقاط الخاصة بأي من الفصول الدراسية.

بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات اضغط على تقديم الطلب.

ما هي شروط التسجيل في منصة فضاء الأساتذة

بعد الاطلاع على الخطوات الصحيحة التي يتم إتباعها للتسجيل في منصة فضاء، يتساءل البعض على أهم الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدي كافة المتقدمين ليتم قبول الطلب، وهي كالتالي: