وزارة التعليم العراقية تعلن.. مواعيد الدراسة في العراق 2025 وتوقيت الإجازات والعطلات الرسمية

يمكنك معرفة مواعيد الدراسة في العراق 2025، حيث يعد الاستعداد للعام الدراسي الجديد يتطلب مجموعة من التحضيرات، حيث يسعى أولياء الأمور للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالعملية التعليمية قبل بدء الدراسة بفترة مناسبة، وذلك لضمان تجهيز أبنائهم بكل ما يحتاجونه من أدوات مدرسية، في هذا السياق، شهدت محركات البحث اهتماماً كبيراً بالاستفسار عن مواعيد بدء العام الدراسي الجديد في العراق.

مواعيد الدراسة في العراق 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في العراق عن المواعيد النهائية لبداية العام الدراسي 2024-2025، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي خطط لتغييرها، وفقًا للوزارة، ستبدأ الدراسة للمراحل التعليمية الأولية في الأول من أكتوبر، أما بالنسبة للجامعات بمختلف تخصصاتها، فستنطلق الدراسة في العاشر من سبتمبر، كما سينتهي الفصل الدراسي الأول في الجامعات في التاسع عشر من ديسمبر 2024، على أن تبدأ اختبارات منتصف العام الدراسي في الثاني والعشرين من ديسمبر 2024.

حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد بالعراق

أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال بيان رسمي أن انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق يتم تحديده بناءً على خطط مدروسة يضعها خبراء مختصون، ويشمل ذلك وضع جدول زمني يغطي كامل السنة الدراسية، مما يجعل من الصعب إجراء أي تعديلات على القرارات المتخذة، وبناءً عليه، ستبدأ الدراسة في الموعد المحدد سواء في الجامعات أو في المراحل التعليمية الأولى.

ما هي العطلات الرسمية في العام الدراسي الجديد؟

يحتوي العام الدراسي الأول والثاني بعض الإجازات الرسمية التي تشمل العاملين في القطاع التربوي، وتكون مدفوعة الأجر، ونظرًا للاهتمام الكبير بالعطلات الرسمية، أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية تفاصيل هذه الإجازات، تشمل هذه الإجازات: