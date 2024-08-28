“20000 ريال” شروط التسجيل في التأهيل الشامل 1446 وموعد الصرف وزارة الموارد البشرية توضح

شروط التسجيل في التأهيل الشامل 1446، تسعى دائماً وزارة الموارد البشرية السعودية إلى تقديم العديد من برامج الدعم للفئات المستحقة والأسر المحتاجة حيث أطلقت برنامج التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة حيث يتم منحهم دعم مالي ومعنوي من أجل تحسين مستوى المعيشة ومساعدتهم في الحصول على متطلباتهم الأساسية، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم.

قيمة راتب التأهيل الشامل الذي يحصل عليه الفرد

يختلف مبلغ الدعم حسب نوع الإعاقة حيث أن المصابين بشلل ثلاثي يحصلون على راتب بنحو 14 ألف ريال سعودي، أما بالنسبة للمصابين بضعف البصر أو السمع يحصلون على 4000 ريال سعودي، بينما الإعاقة الشديدة يحصل صاحبها على 20 ألف ريال سعودي، يتم صرف الدعم يوم 25 من كل شهر ميلادي.

شروط التسجيل في التأهيل الشامل 1446

أعلنت الوزارة عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم التأهيل الشامل وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم لتقييم الإعاقة في الوزارة.

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

إقامة المتقدم في السعودية إقامة دائمة.

عدم وجود المتقدم في دار الإيواء التابع للحكومة.

أن لا يكون المتقدم لديه دخل شهري ثابت أكثر من 4000 ريال سعودي.

وقت حدوث الإعاقة أن لا يكون عمر المتقدم أكثر من 45 سنة.

شروط الحصول على التأهيل الشامل للنساء

في السياق نفسه أوضحت الوزارة الشروط الواجب توافرها في النساء للحصول على دعم التأهيل الشامل وهي تتمثل فيما يلى: