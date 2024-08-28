سجل هسه.. خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط المطلوبة لاستخراجها

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024، أن البطاقة الوطنية الموحدة في العراق يحرص المواطنون على حجزها واستخراجها وذلك لأهميتها لأنها بمثابة اثبات شخصي إلكتروني يستطيع من خلاله المواطن أن يقوم بإثبات العديد من المعلومات الشخصية وتمنحه العديد من الامتيازات بخصوص الحماية المدنية حيث انه يسهل استخراج الأوراق والمستندات الرسمية واليوم سوف نتعرف معها على طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 واهم الشروط المطلوبة لاستخراجها في السطور القادمة فتابعونا.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

أن حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق يتم من خلال اتباع بعض الخطوات والتي تأتي على النحو التالي:

اولا يتم الدخول الى الموقع الإلكترونيّ الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الوطنية الالكترونية من هنا .

ومن ثم يتم تسجيل الدخول وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

أن يكون لدى المواطن حساب مسبق على موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية أو يقوم بإنشاء حساب جديد على موقع المديرية.

الضغط على أيقونة حجز استمارة البطاقة الوطنية.

يظهر لك خيارين وهو تجديد البطاقة الوطنية أو استخراجها لأول مرة.

يتم الانتقال الى نافذة جديدة يتم من خلالها إدخال البيانات الخاصة بصاحب البطاقة.

وبعد ذلك يتم تحديد التوقيت الذي يتم فيها الذهاب الى المديرية من أجل الحصول على البطاقة بعد استيفاء جميع الأوراق الثبوتية.

الضغط على تأكيد الحجز ثم ارسال.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط حتى يتم حجز البطاقة الوطنية الموحدة من أجل أن يتم الالتزام بها وهي تأتي على النحو التالي: