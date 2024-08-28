لو عايز تعرف هل انت من ضمن المستفيدين.. استعلم الآن عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق

يتطلع جميع المواطنين العراقيين الذين إلى معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، دعماً للفئات المحتاجة التي تفتقر إلى دخل شهري ثابت، بهدف مساعدتهم في مواجهة تحديات الحياة الصعبة، وأعلنت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال موقعها الإلكتروني، لمزيد من التفاصيل، يمكنكم متابعة المعلومات التالية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، تحظى باهتمام كبير بين العراقيين، حيث يسعى الجميع لمعرفة ما إذا تم قبولهم في الوجبة الحالية أم لا، وقد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك شروطًا يجب توفرها لقبول المتقدمين، وأبرزها:

أن يكون المتقدم بلا دخل شهري ثابت.

عدم امتلاك المتقدم لأي عقارات.

يجب على المرأة المطلقة أو الأرملة تقديم الوثائق التي تثبت حالتها.

أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 60 سنة للرجال.

أن يتراوح عمر المتقدمة بين 16 و55 سنة للنساء.

ألا يكون للمتقدم وظيفة حكومية أو سجل تجاري.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

للاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة أو إلى منصة “مظلتي” الإلكترونية، ثم اتباع الخطوات التالية: