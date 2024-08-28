غرامتك من هُنــا NOW.. رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 في العراق قيمة المخالفات وشروط سدادها

رابط الاستعلام عن غرامات المرور، تقوم الداخلية في العراق بمحاولة التسهيل على المواطنين في الاستعلام عن الغرامات المرورية وذلك من خلال تقديم منصة يمكن من خلالها الاستعلام عن غرامات المرور والقيام بسدادها بشكل إلكتروني وذلك دون الحاجة إلى التوجه إلى إدارة المرور وبذلك يوفر المواطن الكثير من الجهد والوقت الذي كان يبذله في دفع والاستعلام عن الغرامات المرورية للمركبات لذلك سوف نتعرف معا على رابط سداد غرامات المرور العامة في العراق وكيفية سدادها بشكل الكتروني في السطور القادمة فتابعونا.

رابط تسديد غرامات المرور الرقم الألماني 2024

في سبيل الجهود التي تبذل إدارة المرور في العراق للتسهيل على المواطنين في الاستعلام عن غرامات المرور وتسديدها بشكل إلكتروني قامت بتوفير منصة إلكترونية يمكن بسهولة من خلالها تسجيل الغرامات المرورية عبر الخطوات التالية:

على صاحبها ان يتوجه الى منصة أور الإلكترونية ويمكن الدخول إليها بشكل مباشر من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وبعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول من خلال إدخال المعلومات الخاصة بحسابه او انشاء حساب جديد.

ومن ثم يتم التوجه إلى أيقونة الخدمات المرورية.

ومن الخدمات المتاحة سيتم الضغط على ايقونة الاستعلام عن الغرامات المرورية.

يتم إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة.

ومن ثم يتم الضغط على زر عرض الغرامات.

قيمة غرامات المرور في العراق 2024

قد أعلنت إدارة المرور في العراق عن مخالفات يتم تكرارها على الطرق بشكل يومي تم فرض بعض الغرامات على المواطنين وذلك لمحاولة التقليل من حوادث السير والحفاظ على حياة المواطنين وتأتي قيمة الغرامة على المخالفات الأكثر شيوعا على النحو التالي:

2500 دينار عراقي: وذلك لمخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة.

5000 دينار عراقي: توقع هذه الغرامة في حالة المخالفة المختصة بعدم الالتزام باتباع اشارات المرور.

شروط سداد غرامات المرور العامة 2024 بالرقم الألماني

حتى يتمكن صاحب المركبة من سداد غرامات المرور العامة 2024 بالرقم الألماني فإن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وهي تأتي على النحو التالي: